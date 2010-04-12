Додано: Сер 28 лис, 2018 22:02



Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, упавший во вторник относительно доллара на 20,69 коп., на торгах среды понизился на 16,37 коп., оказавшись на уровне 28,2690 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 28-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 16,39 коп., составил 28,2612 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 28 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,125/28,150 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.07, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ выросла в цене, составив 28,24/28,26, а спустя 3 минуты, доллар, сбавив темп роста, консолидировался на отметке 28,23/28,25 UAH/USD. Причиной столь быстрой «заморозки» роста курса СКВ стало появление на рынке «казенного» «Укргазбанка», одномоментно продавшего до $10,0 млн. Судя по всему, регулятор был «занят» другими делами, уполномочив своего «вассала» на долларовую интервенцию.

Эффективность «вмешательства» «Укргазбанка» оказалась высокой – до 11.15 котировки безналичного «американца» не покидали отметку 28,23/28,25 UAH/USD.



Меж тем, как и накануне, у роста курса доллара на МЕЖБАНКЕ было несколько причин: введение военного положения в приграничных областях страны, сохранение напряженности в отношениях с Россией, грозящих эскалацией в полноценный вооруженный конфликт, а также расширенная гривневая ликвидность, исключающая продажи СКВ экспортерами ради нацвалюты на текущие нужды. Расширение гривневого ресурса подтверждается снижением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 16,75/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых.



«Укргазбанк» около 11.30 прекратил «заливать» доллары в межбанк, одномоментно вызвав рост курса СКВ до 28,27/28,29 UAH/USD. В это время на МЕЖБАНКЕ произошла «смена караула» - там появился НБУ, проведя долларовую интервенцию с платформы Matching по 28,29 UAH/USD. «Зеленые быки» стали менее агрессивными, а курс доллара консолидировался на уровне 28,275/28,285 UAH/USD.



Очевидно, регулятор поскупился, продав минимум СКВ. Это подтверждается отскоком курса «американца» по состоянию на полдень до 28,28/28,30 UAH/USD. Положение спустя полчаса вернулся спасать «Укргазбанк», проведя повторную интервенцию, после которой доллар понизился до 28,285/28,295, а спустя 30 минут, на 13.30 Киева, «американец» растянул спред до 28,27/28,30 UAH/USD.

В дальнейшем из-за прекращения интервенций в условиях опустевшего рынка доллар немного вырос в цене, составив около 14.30 28,28/28,31 UAH/USD.



В районе этой отметки, на уровне 28,28/28,31 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 28 ноября.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2690 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,72% с 28,0672 UAH/USD до 28,2690 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 28 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.06 Киева - 16,75/18,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 28 ноября, пролонгировав с некоторым замедлением «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, доллар пользовался спросом на росте напряженности между Киевом и Москвой из-за провокации ФСБ в районе Керчи, ставшей причиной введения военного положения в приграничных областях страны.



Во-вторых, выросший спрос игроков на СКВ сопровождался расширением гривневой ликвидности – доллар было на что приобретать ради страховки своих активов.



В-третьих, менее активные, чем накануне, долларовые интервенции «казенных» банков и регулятора позволяли расти в цене «американцу».



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 28 ноября остались на приличном уровне предыдущей сессии, имея для этого следующие причины.



Во-первых, как известно, к среде растет приток экспортной выручки, половину которого надо обязательно продать на межбанке.



Во-вторых, на рынке безналичной пары доллар-гривня очевидно замедление «бычьего» тренда (если накануне средневзвешенный курс СКВ вырос на 20,69 коп, нынче его «привес» составил 16,37 коп.).



В-третьих, как и во вторник, в торгах 28-го принимали участие долларовыми интервенциями регулятор и «казенный» банк, хотя объем их продаж заметно упал. Впрочем, согласно другим источникам, брутто-объем долларовых интервенций регулятора и «казенных» банков повторил вторничную цифру $90,0 млн.



В-четвертых, значительная часть времени (с 10.10 до 11.15 Киева) на рынке безналичного доллара наблюдалось равновесие спроса и предложения, что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



В отличие от валютного межбанка, все еще пребывающего в «плену» «зеленых быков», рынок наличных в паре доллар-гривня в течение среды продемонстрировал нисходящую динамику. В значительной степени из-за повсеместного обострения гривнедефицита. Думается, это стало закономерным следствием панической скупки дорожающей с начала недели валюты США, максимальные цены которой были зафиксированы еще утром вторника. Поспешив вложить в дорожающий доллар все свои гривневые излишку, субъекты наличного рынка остались без нацвалюты. Ситуация усугубилась ростом тарифов и прочими инфляционными неприятностями. Теперь эти представители семейства «валютных карибу» были вынуждены продавать приобретенную ранее СКВ «по маленькой» «на хлебушек» и совсем уже по другой цене.



Злорадствовать, конечно, некрасиво, но история предыдущих подобных «загонов» на наличном рынке, похоже, этих «второгодников» ничему не учит.



Итак, на отечественном валютном рынке вновь дивергенция: пути наличного и безналичного долларов разошлись. Первый, сев на жесткую гривневую диету, робко пытается снизиться, второй, купаясь в гривневой ликвидности «от щедрот» Казначейства, идет вверх.



По итогам среды большинство рынков системных центров валютообменного бизнеса (Харьков, Днепр, Киев, Одесса, Крыжополь и т.д.) рапортовали о равновесии спроса и предложения, которое, однако, не спасло их от потерь в оборотах. Не выручил ликвидность и «медвежий» тренд наличной пары доллар-гривня. Полагаю, основная вина за этот регресс лежит все на том же упадке гривневой ликвидности.

С одной стороны у клиентов нет излишков нацвалюты, чтобы приобретать дешевеющую СКВ, с другой, совершать объемные «приносы» валюты обывателям и бизнесу мешает хорошо знакомое всем земноводное, некстати напоминающее игрокам цен, по которой им достался доллар.



Исключение составил рынок Запорожья, дилеры которого зафиксировали незначительный «перекос» на местном рынке в сторону преобладания клиентского предложения.



Еще раз повторимся: на наличном рынке в эту среду наблюдался повсеместный дефицит гривни, особенно обострившийся пополудни.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0-10,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова), позиция «предложение» потеряла 8,0-20,0 коп. (лидировало в коррекции Запорожье).



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» либо понизились на 2,0 коп. (Днепр), либо не изменились (Харьков, Одесса, Крыжополь), либо прибавили 3,0-5,0 коп. ( Киев, Запорожье).



Как мы указали выше, 28 ноября обороты сделок на «неформальном» наличном рынке в целом остались на «посредственном» уровне. Полагаю, основная вина за это лежит на нехватке гривни. В свою очередь, гривнедефицит вполне мог стать следствием панической скупки доллара 26-27 ноября по запредельным ценам, опустошив запасы нацвалюты.



Что же касается «прогноза» «неформального» наличного рынка для ближайшей сессии межбанка, повторим вышеупомянутую сентенцию о дивергенции наличного и безналичного долларов из-за разных условий среды пребывания (речь о состоянии гривневого ресурса в наличной и безналичной формах).



Хотя, как показали результаты торгов валютного межбанка в среду, там наметилось снижение темпов роста курса безналичного «американца», которое вполне может катализироваться «медвежьими» настроениями на наличном рынке



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 28 ноября в общих чертах отражает картину среды на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 28 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,43/28,57 UAH/USD, евро – 32,10/32,50 UAH/EUR, рубль – 0,415/0,435 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях сбалансированной торговли в паре доллар-гривня. Изначальное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня позволило местным дилерам в течение дополуденной части торгов ограничиться сужением спреда котировок наличного доллара.



Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня ограничились сужением спреда до 28,55/28,75 UAH/USD, евро – 32,15/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. Сузить маржу местному рынку позволило текущее равновесие спроса и предложения.



На моменте в городе равновесие покупок и продаж.



В дальнейшем, после обеда, у валютчиков Днепра обозначился нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня вследствие более активного клиентского «приноса». Последнее было вызвано нехваткой в городе гривневого ресурса.



Не исключено, что наряду с послеобеденной коррекцией цен доллара и евро это стало одной из причин некоторого регресса в оборотах – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с минусом», ухудшила показатели предыдущей сессии.



В течение 28 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре просели на 7,0 коп., офера потеряли 18,0 коп. Столь заметное снижение позиции «предложение» - следствие попыток дилеров розницы реанимировать клиентские покупки СКВ в условиях «медвежьего» рынка и нехватки гривни.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера стали обвалились на 18,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги среды в котором завершились уровнями 28,43/28,57 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 28-го в условиях равновесия покупок и продаж, которое позволило дилерам днепровского опта к полудню сузить спред.



Около 12.09 на оптовом «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня ограничились сужением спреда до 28,55/28,75 UAH/USD, евро – 32,15/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. Сузить маржу местному рынку позволило текущее равновесие спроса и предложения. Баланс в торговле сопровождался низкой ликвидность. Не хватало гривни.



В дальнейшем, после обеда, у валютчиков Днепра обозначился нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня вследствие более активного клиентского «приноса». Последнее было вызвано нехваткой в городе гривневого ресурса.



Не исключено, что наряду с послеобеденной коррекцией цен доллара и евро это стало одной из причине некоторого регресса в оборотах – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 28 ноября биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре просели на 7,0 коп., офера потеряли 18,0 коп. Акцентирование коррекции цен в оферах – признак проблем с гривневой ликвидностью – оптовики подобным образом пытались «заставить» клиентов приобретать доллар.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре просели на 2,0 коп., офера стали ниже на 18,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 28 ноября уровнями 32,10/32,60 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера упали на 10,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 28-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов. При этом дилерам наличного рынка приходилось решать проблемы с гривневой ликвидностью. Непростая задача в условиях «медвежьего2 рынка в паре доллар-гривня.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 28-го практически перестал интересовать клиентов. Во всяком случае, до 19.00 Киева, когда пара евро-доллар на мировом рынке forex очень динамично подскочила вначале до $1,1360, а по состоянию на 20.20 Киева до $1,1382 на «голубиных» комментариях главы Федрезерва мистера Пауэлла, разочаровавших адептов американской валюты.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1294 к $1,1274, потеряв в течение этого промежутка времени скромные 20 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, заметно понизившие обе позиции наличного евро, учли эту потерю, а заодно сделали это «за компанию» с теряющим в цене наличным долларом.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 28 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1292 пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала район этой отметки.



Вскоре стартовали европейские торги, выросшая волатильность которых не сумела затенить «медвежий» тренд пары, стартовавший с обвала ее к отметке $1,1275 по состоянию на 11.15 Киева. Выбравшись из этой «ямы», пара евро-доллар консолидировалась на отметке $1.1280, оказавшейся впоследствии «базовой», относительно которой пара совершала разнополярные колебания в диапазоне $1,1270-1,1282 до 19.10 Киева.



Потом глава Федрезерва Дж.Пауэлл начал свое выступление, оказавшееся, вопреки ожиданиям настолько «голубиным», что доллар обвалился по своему индексу USDX вначале с уровня 97,46 к 96,02 пункта, а затем к 20.30 Киева индикатор упал в диапазон 96,70-96,80 пункта, который не покидал до 21.30 Киева. В это же время пара евро-доллар, подскочив в район отметки 1,1380, не покидала рамки коридора $1,1372-1,1382…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара слабо изменяется в среду днем по отношению к мировым валютам перед выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла, в котором он может затронуть тему перспектив ужесточения денежной политики в стране.



По состоянию на 12.20 Киева индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 97,41 пункта.



Курс евро к доллару снижался до $1,1285 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1292 за евро.

Курс доллара к иене снижался до ¥113,74 за доллар с уровня прошлого закрытия в ¥113,78 за доллар.



Инвесторы в среду ждут выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла в среду и его мнения относительно курса регулятора на повышение базовой ставки в стране с учетом замедления роста мировой экономики. Текущие прогнозы сводятся к тому, что ФРС может повысить базовую ставку в декабре в четвертый раз в 2018 году и продолжить повышение в 2019 году, что является положительным фактором для доллара.



Степень обеспокоенности ФРС США относительно замедления роста экономики будет рассматриваться рынками как показатель того, как скоро регулятор может сделать паузу в повышении ставки.



Экспертs ожидали увеличения волатильности курса американской валюты.



К 13.30 евро восстановился от дневных минимумов около $1,1265 и остается ниже $1,13 из-за спроса на доллар США как на безопасную валюту на фоне опасений введения США новых пошлин как товары из Китая и европейские автомобили.



Доллару помогли комментарии зам. главы ФРС Клариды о планах дальнейшего повышения ставки. Индекс доллара USDX остается около максимумов последних двух недель 97,53 пункта, на 0,10% выше цены открытия. Рост евро ограничен конфликтом между ЕС и Италией в отношении бюджета страны на 2019 год.



Фокус внимания инвесторов на выступлениях членов ЕЦБ Керэ, Гиндоса и Прэта, главы ФРС Пауэлла.



Доллар около 18.00 Киева дорожает на форексе четвертый день подряд на фоне очередной серии аукционов американского госдолга, в ходе которых Казначейство США продает бумаги на $284 млрд.

Индекс доллара, отражающий курс к 6 ключевым валютам, в среду достигал отметки 94,44 пункта - максимальной за две недели, а до нового рекорда за 1,5 года котировкам не хватило меньше 1%.



Курс евро к доллару просел до $1,1267 за евро, самого низкого с 14 ноября уровня. Иена потеряла 1,3%, а индекс валют EM - более 3% с начала недели, которая проходит под знаком крупнейшего за месяца размещения американских госбумаг.

Инвесторам предложены 2-летние ноты на $39 млрд., 5-летние - на $40 млрд., 7-летние на 32 млрд, а также бумаги с плавающей ставкой на $18 млрд . и 4 выпуска векселей на $155 млрд.

С учетом погашений американский бюджет заберет с рынков $88 млрд долларов.

Инвесторы уходят от риска, опасаясь итогов саммита G20, отмечает валютный аналитик MUFG Ли Хардман: в преддверии аргентинской встречи президент США Дональд Трамп назвал «крайне маловероятной» с перспективу того, что он выполнит просьбу Китая подождать с повышением пошлин, которое должно вступить в силу 1 января.



Казначейство США успело разместить госбумаги до начала выступления главы центробанка США.



Напомним, что в среду на 19.00 Киева было намечено выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на заседании Нью-Йоркского экономического клуба.



Для инвесторов основной интерес представляет потенциальное изменение риторики американского регулятора: останется ли он верен курсу на постепенное повышение процентных ставок или же, признав серьезность рисков, связанных с замедлением роста мировой экономики, займет более мягкую позицию.



Ожидания участников денежного рынка все больше расходятся с прогнозами FOMC, по-прежнему предполагающими три повышения ставки по федеральным фондам (3x25 бп) в следующем году с выходом на уровень 3,4% к 2020 г.



До выступления мистера Пауэлла рынок оценивает вероятность повышения ставки на 25 бп на следующем заседании FOMC (18–19 декабря) в 77%, но при этом на 2019 г. закладывает лишь одно такое повышение. Стоит напомнить, что если раньше изменение ставки происходило лишь в тех случаях, когда заседание FOMC сопровождалось пресс-конференцией, в 2019 г. это возможно по итогам любого из заседаний. Первое заседание в 2019 г. FOMC проведет 29–30 января, а первое заседание, на котором будут обнародованы обновленные экономические прогнозы, состоится 19–20 марта. Именно мартовское заседание представляется наиболее вероятным кандидатом на первое (если не единственное) повышение ставки в 2019 г.



Замглавы ФРС Ричард Кларида в своем вторничном выступлении особо остановился на том, что решения по денежно-кредитной политике ФРС принимает, отталкиваясь от данных текущей экономической статистики. Американская экономика продолжает демонстрировать высокие темпы роста, но со следующего года они, вероятнее всего, пойдут на спад. Если положительные темпы роста удастся сохранить до июня 2019 г., нынешняя фаза подъема станет самой длинной в истории США. Однако эффект фискального стимулирования со следующего года, скорее всего, также начнет затухать.

Согласно различным прогнозам, в 2019 г. экономический рост в США вернется на уровень долгосрочного тренда, т.е., скорее всего, составит чуть менее 2%.



Модель GDPNow ФРБ Атланты, неоднократно доказывавшая свою высокую предсказательную силу, уже указывает на снижение темпов роста в текущем квартале до 2,5%. Инфляционные ожидания, находящиеся в поле зрения Федрезерва, также снижаются, что прежде всего связано с коррекцией на рынке нефти (за последнее время показатель 10-летней вмененной инфляции довольно существенно снизился и в данный момент составляет 1,92%).



А затем выступил сам Пауэлл, причем мягкий, несвойственный ему тон комментарием, в которых лейтмотивом звучали темы «неторопливости» в процессе повышения ставок, настолько поразив инвесторов, что они покинув доллар, буквально полчаса бывший «тихой гаванью», устремились в акции США, индицируя возвращение аппетитов к риску. Как мы указывали выше, индекс доллара USDX провалился ниже цифры 97,00 пункта, а евро взлетев намного выше концептуального уровня $1,1300, закрепился в районе отметки $1,1380…



Похоже, в паре евро-доллар и, собственно, в отношении самого доллара, «концепция изменилась». Думается, этот «голубиный» спич Пауэлла был «пробным камнем», проверкой реакции рынка на возможную ревизию в текущем графике повышения учетной ставки Федрезерва. Если эта уверенность в смягчении жесткой монетарной политики ФРС будет подтверждена в ближайшее время, «генерального» укрепления американской валюты мы можем и не дождаться. А появившиеся прогнозы о скорой рецессии глобальных рынков могут получить некоторую отсрочку в реализации.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,10/32,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды по обеим позициям.



Торги рублем 28 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,415/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 28 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по не изменившемуся с закрытия вторника спросу и упавшему на 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 28 ноября по спросу и по предложению не изменились.



Как и предполагалось, рост курса безналичного доллара на торгах отечественного валютного межбанка начал терять темп. При этом стоит подчеркнуть очевидное замедление роста курса «американца» При соизмеримых с предыдущим днем объемами СКВ-интервенций. Если накануне регулятор «с присными» добавил на рынок до $90,0 млн., нынче затраты казенных банков, которые первые начали продажи, и НБУ, подключившегося после 11.30 Киева, были такими же.



Наличный рынок, продемонстрировавший накануне очень динамичную коррекцию, в среду по сути «топтался» на месте, сопровождаясь преимущественно равновесной торговлей на достигнутых ко вторничному закрытию уровнях. Иначе говоря, «наличка» вошла в боковой тренд, ожидая там валютный межбанк, которому не дают покоя военное положение, рост гривневой ликвидности и попытки непоседливых спекулянтов еще раз «качнуть» рынок.



Думаю, замедление роста курса безналичного доллара будет продолжено в сопровождении снижения объема долларовых интервенций до начала нового месяца. Если раньше заметным «бычьим» драйвером для безналичного доллара был его «наличный «родственник», нынче этот вопрос снят с повестки дня, давая шанс на постепенное втягивание безналичной пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности.



А в первых числах декабря следует ожидать активизации покупок СКВ нерезидентами.



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