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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6955695669576958>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 947
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
604
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:06

  tea написав:Ось і перші наслідки воєнного положення в 10 областях.
Матч "Ворскла" - "Арсенал"(Лондон) переноситься з Полтави в Київ.
Також під загрозою вирішальний матч ЛЧ "Шахтар" - "Ліон",який би мав відбутись 12 грудня в Малій Кондопогі.
Сумно,б*** (с) :( :( :( :(

В Полтаве ж, вроде, нет ВП?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:08

Не пойму, чего ДС так переживает за "фауну", скупившуюся по 29. Судя по всему, через пару-тройку недель они уже будут в плюсе.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:10

Re: Валютный рынок в контексте

Игорь Алексеевич написав:мне интересно, а кто здесь из форума в эти дни вытащил из под подушки свои у.е и пошёл, как внутренний инвестор в банк открывать хотя бы 3-х мес. депозит для развития экономики украины??? :shock:
а теперь др. вопрос, а что сейчас будут делать заруб инвесторы - вкладывать свои бабки в экономику украины или думать как их вытащить из украины, кто уже вложился?? :roll:
Здесь на форуме есть такие, кто все деньги держат в правильных банках. Вот, сейчас задумываюсь, куда пристроить у.е. в экв. 1 Фонда. В Укрэксим, скорее всего. Кто-то писал, что там уже 5% дают за год.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:12

Re: Валютный рынок в контексте

swan forever написав:
  Den написав:somilitark Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих))

200 штук в месяц на личные расходы?
круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?
У меня тоже косарь, но не евро, а баксов выходит в месяц на расходы. И вообще, без оборота)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:15

  zzzzzz написав:..........
1. Можно подумать импортеры держат на счетах много гривны. Думаю у них преобладает валюта.
2.На склад перестанут работать, будут сокращать складские запасы.
3. Валютные кредиты импортерам никто не отменял.

1. Выручка у импортёров в гривне.
3. Скорее, экспортёрам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:17

Re: Валютный рынок в контексте

Вкладчик1234 написав:
  somilitark написав:Импорт умирает,очень скоро НБУ опять станет на чистую покупку и будет весной чухать репу,куда провалить курс:под 26 или под 27?

Импорт чувствует себя всё лучше, т.к. товары местного производства стремительно дорожают из-за "минималки", "коммуналки", топлива" и "вот это вот всё".
Вот меня тоже это удивляет: курс за 4 года обвалился в 3,5 раза, а торгово-платежный баланс так и не восстановился. Сальдо отрицательное уже на более 7 млрд долларов, когда-то писали здесь. Хде деньги, Зин?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:20

  ihorkyiv написав:Дякую за відповідь. Треба буде прислуховуватися до вашої експертної думки. Як вам вдавалося не перечепитися і завчасно соломки підстелити ?? Питання риторичне. Розумію, що, на відміну від мене, "жаба" - не ваш друг. Системно купуєте долар за фактом надходження вільної гривні. Успіхів.

Як Вам сказати , кожен корисний форумчанин да€ тут частку iнформацIi , з неI робиться висновок, та йде обговорення , кожен вмика€ мiзки I дi€, або нI . Хтось помиля€ться, iнший вигра€. ОсновнI власнI ЗВР конвертую влiтку в доляр , а при змiнI тренда сезонностI взимку -в гривню. При надходженнI зайвоI гривнI iнколи пiдбираю зелень , дорожче 28.10 не брав, гойдалки теж добра справа , якщо вчасно, для прибутку . Полистайте архiв сiчень 17р , та 18р перед пiковими позначками курсу доляра , та почитайте хто що писав , багато для себе пiзна€те про мiсцеву «фауну».

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:31

  Moneta написав:Не пойму, чего ДС так переживает за "фауну", скупившуюся по 29. Судя по всему, через пару-тройку недель они уже будут в плюсе.

... і знову в мінусі ще через "пару-тройку" :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:33

  ЛАД написав:Почему слабость?
Было обострение - ввели ВП, ситуация мирно разрешилась - отменили.


Военное положение вводится для военного разрешения ситуации,никто не собирается высаживать десант в Керчь для освобождения моряков,или вы в этом сомневаетесь?
Как может за месяц по определению разрешиться эта ситуация никак поэтому и нет ни одного основания отменять ВП досрочно раз уж ввели.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:37

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