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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лис, 2018 22:06
tea написав:
Ось і перші наслідки воєнного положення в 10 областях.
Матч "Ворскла" - "Арсенал"(Лондон) переноситься з Полтави в Київ.
Також під загрозою вирішальний матч ЛЧ "Шахтар" - "Ліон",який би мав відбутись 12 грудня в Малій Кондопогі.
Сумно,б*** (с)
В Полтаве ж, вроде, нет ВП?
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Додано: Сер 28 лис, 2018 22:08
Не пойму, чего ДС так переживает за "фауну", скупившуюся по 29. Судя по всему, через пару-тройку недель они уже будут в плюсе.
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Moneta
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Додано: Сер 28 лис, 2018 22:10
Игорь Алексеевич написав:
мне интересно, а кто здесь из форума в эти дни вытащил из под подушки свои у.е и пошёл, как внутренний инвестор в банк открывать хотя бы 3-х мес. депозит для развития экономики украины???
а теперь др. вопрос, а что сейчас будут делать заруб инвесторы - вкладывать свои бабки в экономику украины или думать как их вытащить из украины, кто уже вложился??
Здесь на форуме есть такие, кто все деньги держат в правильных банках. Вот, сейчас задумываюсь, куда пристроить у.е. в экв. 1 Фонда. В Укрэксим, скорее всего. Кто-то писал, что там уже 5% дают за год.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Додано: Сер 28 лис, 2018 22:12
swan forever написав: Den написав:somilitark
Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих))
200 штук в месяц на личные расходы?
круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?
У меня тоже косарь, но не евро, а баксов выходит в месяц на расходы. И вообще, без оборота)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Додано: Сер 28 лис, 2018 22:15
zzzzzz написав:
..........
1. Можно подумать импортеры держат на счетах много гривны. Думаю у них преобладает валюта.
2.На склад перестанут работать, будут сокращать складские запасы.
3. Валютные кредиты импортерам никто не отменял.
1. Выручка у импортёров в гривне.
3. Скорее, экспортёрам.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 22:17
Вкладчик1234 написав: somilitark написав:
Импорт умирает,очень скоро НБУ опять станет на чистую покупку и будет весной чухать репу,куда провалить курс:под 26 или под 27?
Импорт чувствует себя всё лучше, т.к. товары местного производства стремительно дорожают из-за "минималки", "коммуналки", топлива" и "вот это вот всё".
Вот меня тоже это удивляет: курс за 4 года обвалился в 3,5 раза, а торгово-платежный баланс так и не восстановился. Сальдо отрицательное уже на более 7 млрд долларов, когда-то писали здесь. Хде деньги, Зин?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Додано: Сер 28 лис, 2018 22:20
ihorkyiv написав:
Дякую за відповідь. Треба буде прислуховуватися до вашої експертної думки. Як вам вдавалося не перечепитися і завчасно соломки підстелити ?? Питання риторичне. Розумію, що, на відміну від мене, "жаба" - не ваш друг. Системно купуєте долар за фактом надходження вільної гривні. Успіхів.
Як Вам сказати , кожен корисний форумчанин да€ тут частку iнформацIi , з неI робиться висновок, та йде обговорення , кожен вмика€ мiзки I дi€, або нI . Хтось помиля€ться, iнший вигра€. ОсновнI власнI ЗВР конвертую влiтку в доляр , а при змiнI тренда сезонностI взимку -в гривню. При надходженнI зайвоI гривнI iнколи пiдбираю зелень , дорожче 28.10 не брав, гойдалки теж добра справа , якщо вчасно, для прибутку . Полистайте архiв сiчень 17р , та 18р перед пiковими позначками курсу доляра , та почитайте хто що писав , багато для себе пiзна€те про мiсцеву «фауну».*Відправлено з Чату
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Додано: Сер 28 лис, 2018 22:31
Moneta написав:
Не пойму, чего ДС так переживает за "фауну", скупившуюся по 29. Судя по всему, через пару-тройку недель они уже будут в плюсе.
... і знову в мінусі ще через "пару-тройку"
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Додано: Сер 28 лис, 2018 22:33
ЛАД написав:
Почему слабость?
Было обострение - ввели ВП, ситуация мирно разрешилась - отменили.
Военное положение вводится для военного разрешения ситуации,никто не собирается высаживать десант в Керчь для освобождения моряков,или вы в этом сомневаетесь?
Как может за месяц по определению разрешиться эта ситуация никак поэтому и нет ни одного основания отменять ВП досрочно раз уж ввели.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 22:37
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