RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6955695669576958

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 947
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
604
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:42

Bayern
Цель ВП была заявлена - для повышения обороноспособности.
Критерий оценки тоже - если за месяц не будет новой агрессии, то цель введения ВП достигнута.
По крайней мере такова официальная позиция.

Всё в данном случае, как никогда, определено чётко, здраво и логично.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20448
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:45

  Binimovich написав:Вот меня тоже это удивляет: курс за 4 года обвалился в 3,5 раза, а торгово-платежный баланс так и не восстановился. Сальдо отрицательное уже на более 7 млрд долларов, когда-то писали здесь. Хде деньги, Зин?

Чему удивляться? Почти полная потеря российского рынка.
А девальвация... ну айфонов и авто меньше купят, но главное в импорте - энергоносители, машиностроение и прочие прозаические ништяки.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15051
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 2234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:49

  somilitark написав:электричка по маршруту Киев-Бердичев стоила в начале года около 22 гривен


Всегда забавно читать как воротилы финансового рынка озабочены ценами на электрички.
Киев-Бердичев - 181 км. Да в Европе, к которой стремимся, проезд на такое расстояние на поезде будет стоить Евров 30. Украина - страна с исключительно дешевым транспортом. Цена билетов пропорциональна размерам зарплат.
Tolevas
 
Повідомлень: 946
З нами з: 06.03.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:51

  detroytred написав:Bayern
Цель ВП была заявлена - для повышения обороноспособности.
Критерий оценки тоже - если за месяц не будет новой агрессии, то цель введения ВП достигнута.
По крайней мере такова официальная позиция.

Всё в данном случае, как никогда, определено чётко, здраво и логично.

по словам Адама Смита эта операция будет нам стоить 5 ярдов баксов из ЗВР....отличный профит...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5389
З нами з: 20.11.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:59

Немного ночного оффтопа: письмо российскому папе на фронт (почти Бродский)
http://worldcrisis.ru/crisis/3220166

Мне понравилось
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15051
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 2234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:00

Тем не менее профилактика всегда дешевле лечения болезни.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20448
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:00

  Den написав:Все наши зарубежные друзья-европейцы - теперь требуют предоплату за поставку товара %) Поляки все брони отменили - передумали ехать ... а ведь хотели инвестиций привезти ..


Петя красавец. Вместо того, чтобы е..ть пару раз в ответку по тем катерам, вводит военное положение. лучше уж бы не позорился и не выдвигался на второй срок. Так нет, посмотрите, что творится - прямо спаситель нации на пути российской агрессии..тьфу. Нечем е..ть? Так хоть посади тех, кто все про...л, начиная с Кравчука и Кучмы. Не можешь? Так не..р мучать ж...у. Уступи тому, кто может.

ДС, извините за офф, но вечер, а контекст жесткий
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2217
З нами з: 21.09.13
Подякував: 658 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:05

  Tolevas написав:
Всегда забавно читать


Александр Оксанович Синус-провидец,я не воротила,я привожу пример,у меня нет денег и это все прекрасно знают,это не я сливаю десятки косарей и с лёгкостью ставлю их обратно за час,причём по курсу на 30 коп лучше всех оптов в этой стране :lol:
Так что лучше не отвлекайтесь на такие мелочи,а строчите со всех ников окуительные истории,это у вас отлично выходит,доллярчики в восторге,а ден даже плюсанёт за вещие сны :D
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9919
З нами з: 30.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:10

  detroytred написав:
Всё в данном случае, как никогда, определено чётко, здраво и логично.

Я понял,что вы за святого петра будете голосовать,но только не позорьтесь с этими перлами,всё как всегда за эти 5 лет: попиликали\почирикали,ничего не сделали,Липецк работает,окопникам даже статус убд не получить,иногда посмертно,каждому своё короче,а тут ещё эти выборы,давай включим старую пластинку лохам на радость :evil:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9919
З нами з: 30.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 6955695669576958
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Tolevas і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1380, 1381, 1382
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13813 1574286
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лис, 2018 14:51
Ірина_
Валютный рынок в мире 1 ... 649, 650, 651
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6507 1375288
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 14:32
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247368
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
УкрСиббанк (6187)
28.11.2018 23:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.