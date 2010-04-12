Bayern Цель ВП была заявлена - для повышения обороноспособности. Критерий оценки тоже - если за месяц не будет новой агрессии, то цель введения ВП достигнута. По крайней мере такова официальная позиция.
Всё в данном случае, как никогда, определено чётко, здраво и логично.
Binimovich написав:Вот меня тоже это удивляет: курс за 4 года обвалился в 3,5 раза, а торгово-платежный баланс так и не восстановился. Сальдо отрицательное уже на более 7 млрд долларов, когда-то писали здесь. Хде деньги, Зин?
Чему удивляться? Почти полная потеря российского рынка. А девальвация... ну айфонов и авто меньше купят, но главное в импорте - энергоносители, машиностроение и прочие прозаические ништяки.
somilitark написав:электричка по маршруту Киев-Бердичев стоила в начале года около 22 гривен
Всегда забавно читать как воротилы финансового рынка озабочены ценами на электрички. Киев-Бердичев - 181 км. Да в Европе, к которой стремимся, проезд на такое расстояние на поезде будет стоить Евров 30. Украина - страна с исключительно дешевым транспортом. Цена билетов пропорциональна размерам зарплат.
detroytred написав:Bayern Цель ВП была заявлена - для повышения обороноспособности. Критерий оценки тоже - если за месяц не будет новой агрессии, то цель введения ВП достигнута. По крайней мере такова официальная позиция.
Всё в данном случае, как никогда, определено чётко, здраво и логично.
по словам Адама Смита эта операция будет нам стоить 5 ярдов баксов из ЗВР....отличный профит...
Den написав:Все наши зарубежные друзья-европейцы - теперь требуют предоплату за поставку товара %) Поляки все брони отменили - передумали ехать ... а ведь хотели инвестиций привезти ..
Петя красавец. Вместо того, чтобы е..ть пару раз в ответку по тем катерам, вводит военное положение. лучше уж бы не позорился и не выдвигался на второй срок. Так нет, посмотрите, что творится - прямо спаситель нации на пути российской агрессии..тьфу. Нечем е..ть? Так хоть посади тех, кто все про...л, начиная с Кравчука и Кучмы. Не можешь? Так не..р мучать ж...у. Уступи тому, кто может.
ДС, извините за офф, но вечер, а контекст жесткий
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Александр Оксанович Синус-провидец,я не воротила,я привожу пример,у меня нет денег и это все прекрасно знают,это не я сливаю десятки косарей и с лёгкостью ставлю их обратно за час,причём по курсу на 30 коп лучше всех оптов в этой стране Так что лучше не отвлекайтесь на такие мелочи,а строчите со всех ников окуительные истории,это у вас отлично выходит,доллярчики в восторге,а ден даже плюсанёт за вещие сны
detroytred написав: Всё в данном случае, как никогда, определено чётко, здраво и логично.
Я понял,что вы за святого петра будете голосовать,но только не позорьтесь с этими перлами,всё как всегда за эти 5 лет: попиликали\почирикали,ничего не сделали,Липецк работает,окопникам даже статус убд не получить,иногда посмертно,каждому своё короче,а тут ещё эти выборы,давай включим старую пластинку лохам на радость