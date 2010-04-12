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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6956695769586959>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 947
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
604
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:49

  somilitark написав:электричка по маршруту Киев-Бердичев стоила в начале года около 22 гривен


Всегда забавно читать как воротилы финансового рынка озабочены ценами на электрички.
Киев-Бердичев - 181 км. Да в Европе, к которой стремимся, проезд на такое расстояние на поезде будет стоить Евров 30. Украина - страна с исключительно дешевым транспортом. Цена билетов пропорциональна размерам зарплат.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:51

  detroytred написав:Bayern
Цель ВП была заявлена - для повышения обороноспособности.
Критерий оценки тоже - если за месяц не будет новой агрессии, то цель введения ВП достигнута.
По крайней мере такова официальная позиция.

Всё в данном случае, как никогда, определено чётко, здраво и логично.

по словам Адама Смита эта операция будет нам стоить 5 ярдов баксов из ЗВР....отличный профит...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:59

Немного ночного оффтопа: письмо российскому папе на фронт (почти Бродский)
http://worldcrisis.ru/crisis/3220166

Мне понравилось
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:00

Тем не менее профилактика всегда дешевле лечения болезни.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:00

  Den написав:Все наши зарубежные друзья-европейцы - теперь требуют предоплату за поставку товара %) Поляки все брони отменили - передумали ехать ... а ведь хотели инвестиций привезти ..


Петя красавец. Вместо того, чтобы е..ть пару раз в ответку по тем катерам, вводит военное положение. лучше уж бы не позорился и не выдвигался на второй срок. Так нет, посмотрите, что творится - прямо спаситель нации на пути российской агрессии..тьфу. Нечем е..ть? Так хоть посади тех, кто все про...л, начиная с Кравчука и Кучмы. Не можешь? Так не..р мучать ж...у. Уступи тому, кто может.

ДС, извините за офф, но вечер, а контекст жесткий
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:14

  Binimovich написав:
Вкладчик1234 писал(а):
.............
Импорт чувствует себя всё лучше, т.к. товары местного производства стремительно дорожают из-за "минималки", "коммуналки", топлива" и "вот это вот всё".

Вот меня тоже это удивляет: курс за 4 года обвалился в 3,5 раза, а торгово-платежный баланс так и не восстановился. Сальдо отрицательное уже на более 7 млрд долларов, когда-то писали здесь. Хде деньги, Зин?

Ну почему. Улучшение было.
2013 счёт текущих операций - -16355 млн. долл.
2014 баланс товаров и услуг - -4606
2015 ---------------------- - -1704
2016 ---------------------- - -5470
2017 ---------------------- - -8644
2018 (за три квартала) ---- - -8598
https://index.minfin.com.ua/economy/balance/2018
За 2013 там нет подробной расшифровки, искать не стал, но все остальные годы счёт текущих операций лучше баланса товаров и услуг.
Т.е. когда произошёл обвал, он резко улучшился, а потом начал быстро расти. Со стабилизацией курса, сильной инфляцией, быстрым ростом зарплат и весьма слабым ростом экономики. Хотя тут доказывают, что долл. ВВП у нас бурно растёт на 20% в год, т.е. всё в порядке. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:25

  Tolevas написав:
  somilitark написав:электричка по маршруту Киев-Бердичев стоила в начале года около 22 гривен


Всегда забавно читать как воротилы финансового рынка озабочены ценами на электрички.


Да, забавно. Но меня больше забавляют а) грамматические ошибки б) тщеславие воротил :wink:
Знаете, почему?
Для любого человека желание быть богатым - естественно. Если человек беден и врет, что богат, для меня это сродни подростку, который врет, что взрослый. Ну или меряет, скажем мужскую шляпу. И в любом случае, он не знает, о чем идет речь.

Но вот если человек уже нарубил и считает, что за это все должны просто падать ниц...понимаете? как это забавно? и отчего?..
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Сер 28 лис, 2018 23:31, всього редагувалось 2 разів.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:27

  Bayern написав:
  ЛАД написав:Почему слабость?
Было обострение - ввели ВП, ситуация мирно разрешилась - отменили.


Военное положение вводится для военного разрешения ситуации,никто не собирается высаживать десант в Керчь для освобождения моряков,или вы в этом сомневаетесь?
Как может за месяц по определению разрешиться эта ситуация никак поэтому и нет ни одного основания отменять ВП досрочно раз уж ввели.

ВП можно ввести не "для военного разрешения ситуации", а при военной угрозе. Ликвидировать военную угрозу можно и без высаживания десанта. Например, дипломатическими методами. Это может произойти и за неделю.
Это, правда, не наш случай, но формально ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:28

Тут мне Somilitark в личку прислал. Душевный человек.

"гомосятина переодетая,ты ещё не скопытилась от рака?
что на тебя время тратить,крыша съехала давно,лучше бери гуся и парь всем мозги с одним и тем же по новому кругу,пис теть это всё что можешь продуцировать в этом мире,не считая биологических отходов"
Востаннє редагувалось Tolevas в Сер 28 лис, 2018 23:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:30

  Навуходоносор написав:
  Den написав:Все наши зарубежные друзья-европейцы - теперь требуют предоплату за поставку товара %) Поляки все брони отменили - передумали ехать ... а ведь хотели инвестиций привезти ..
Петя красавец. Вместо того, чтобы е..ть пару раз в ответку по тем катерам, вводит военное положение.

Я не знал, что Петя присутствовал лично на катере.

лучше уж бы не позорился и не выдвигался на второй срок. Так нет, посмотрите, что творится - прямо спаситель нации на пути российской агрессии..тьфу. Нечем е..ть? Так хоть посади тех, кто все про...л, начиная с Кравчука и Кучмы. Не можешь? Так не..р мучать ж...у. Уступи тому, кто может.

А кто может?

В общем, пост типичного диванного вояки.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 28 лис, 2018 23:32, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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