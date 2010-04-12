somilitark написав:электричка по маршруту Киев-Бердичев стоила в начале года около 22 гривен
Всегда забавно читать как воротилы финансового рынка озабочены ценами на электрички. Киев-Бердичев - 181 км. Да в Европе, к которой стремимся, проезд на такое расстояние на поезде будет стоить Евров 30. Украина - страна с исключительно дешевым транспортом. Цена билетов пропорциональна размерам зарплат.
detroytred написав:Bayern Цель ВП была заявлена - для повышения обороноспособности. Критерий оценки тоже - если за месяц не будет новой агрессии, то цель введения ВП достигнута. По крайней мере такова официальная позиция.
Всё в данном случае, как никогда, определено чётко, здраво и логично.
по словам Адама Смита эта операция будет нам стоить 5 ярдов баксов из ЗВР....отличный профит...
Den написав:Все наши зарубежные друзья-европейцы - теперь требуют предоплату за поставку товара %) Поляки все брони отменили - передумали ехать ... а ведь хотели инвестиций привезти ..
Петя красавец. Вместо того, чтобы е..ть пару раз в ответку по тем катерам, вводит военное положение. лучше уж бы не позорился и не выдвигался на второй срок. Так нет, посмотрите, что творится - прямо спаситель нации на пути российской агрессии..тьфу. Нечем е..ть? Так хоть посади тех, кто все про...л, начиная с Кравчука и Кучмы. Не можешь? Так не..р мучать ж...у. Уступи тому, кто может.
ДС, извините за офф, но вечер, а контекст жесткий
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Вкладчик1234 писал(а): ............. Импорт чувствует себя всё лучше, т.к. товары местного производства стремительно дорожают из-за "минималки", "коммуналки", топлива" и "вот это вот всё".
Вот меня тоже это удивляет: курс за 4 года обвалился в 3,5 раза, а торгово-платежный баланс так и не восстановился. Сальдо отрицательное уже на более 7 млрд долларов, когда-то писали здесь. Хде деньги, Зин?
Ну почему. Улучшение было. 2013 счёт текущих операций - -16355 млн. долл. 2014 баланс товаров и услуг - -4606 2015 ---------------------- - -1704 2016 ---------------------- - -5470 2017 ---------------------- - -8644 2018 (за три квартала) ---- - -8598 https://index.minfin.com.ua/economy/balance/2018 За 2013 там нет подробной расшифровки, искать не стал, но все остальные годы счёт текущих операций лучше баланса товаров и услуг. Т.е. когда произошёл обвал, он резко улучшился, а потом начал быстро расти. Со стабилизацией курса, сильной инфляцией, быстрым ростом зарплат и весьма слабым ростом экономики. Хотя тут доказывают, что долл. ВВП у нас бурно растёт на 20% в год, т.е. всё в порядке.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
somilitark написав:электричка по маршруту Киев-Бердичев стоила в начале года около 22 гривен
Всегда забавно читать как воротилы финансового рынка озабочены ценами на электрички.
Да, забавно. Но меня больше забавляют а) грамматические ошибки б) тщеславие воротил Знаете, почему? Для любого человека желание быть богатым - естественно. Если человек беден и врет, что богат, для меня это сродни подростку, который врет, что взрослый. Ну или меряет, скажем мужскую шляпу. И в любом случае, он не знает, о чем идет речь.
Но вот если человек уже нарубил и считает, что за это все должны просто падать ниц...понимаете? как это забавно? и отчего?..
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Сер 28 лис, 2018 23:31, всього редагувалось 2 разів.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
ЛАД написав:Почему слабость? Было обострение - ввели ВП, ситуация мирно разрешилась - отменили.
Военное положение вводится для военного разрешения ситуации,никто не собирается высаживать десант в Керчь для освобождения моряков,или вы в этом сомневаетесь? Как может за месяц по определению разрешиться эта ситуация никак поэтому и нет ни одного основания отменять ВП досрочно раз уж ввели.
ВП можно ввести не "для военного разрешения ситуации", а при военной угрозе. Ликвидировать военную угрозу можно и без высаживания десанта. Например, дипломатическими методами. Это может произойти и за неделю. Это, правда, не наш случай, но формально ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
"гомосятина переодетая,ты ещё не скопытилась от рака? что на тебя время тратить,крыша съехала давно,лучше бери гуся и парь всем мозги с одним и тем же по новому кругу,пис теть это всё что можешь продуцировать в этом мире,не считая биологических отходов"
Востаннє редагувалось Tolevas в Сер 28 лис, 2018 23:32, всього редагувалось 1 раз.
Den написав:Все наши зарубежные друзья-европейцы - теперь требуют предоплату за поставку товара %) Поляки все брони отменили - передумали ехать ... а ведь хотели инвестиций привезти ..
Петя красавец. Вместо того, чтобы е..ть пару раз в ответку по тем катерам, вводит военное положение.
Я не знал, что Петя присутствовал лично на катере.
лучше уж бы не позорился и не выдвигался на второй срок. Так нет, посмотрите, что творится - прямо спаситель нации на пути российской агрессии..тьфу. Нечем е..ть? Так хоть посади тех, кто все про...л, начиная с Кравчука и Кучмы. Не можешь? Так не..р мучать ж...у. Уступи тому, кто может.
А кто может?
В общем, пост типичного диванного вояки.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 28 лис, 2018 23:32, всього редагувалось 1 раз.