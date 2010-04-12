Додано: Сер 28 лис, 2018 23:25

Tolevas написав: somilitark написав: электричка по маршруту Киев-Бердичев стоила в начале года около 22 гривен электричка по маршруту Киев-Бердичев стоила в начале года около 22 гривен



Всегда забавно читать как воротилы финансового рынка озабочены ценами на электрички.

Всегда забавно читать как воротилы финансового рынка озабочены ценами на электрички.

Да, забавно. Но меня больше забавляют а) грамматические ошибки б) тщеславие воротилЗнаете, почему?Для любого человека желание быть богатым - естественно. Если человек беден и врет, что богат, для меня это сродни подростку, который врет, что взрослый. Ну или меряет, скажем мужскую шляпу. И в любом случае, он не знает, о чем идет речь.Но вот если человек уже нарубил и считает, что за это все должны просто падать ниц...понимаете? как это забавно? и отчего?..