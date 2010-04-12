somilitark Вы ошибаетесь и в оценке (сложнейшее - для даже самых лучших в мире специалистов. А для остальных и подавно. Поэтому Ваши вопросы и есть петросянщина), и в уверенности, что знаете кто и за кого будет голосовать.
Starikan написав: В общем, типичный диванный вояка.
1.Обоснуйте, коротко, по возможности, целесообразность совершенных действий ПАП.
2. Последней каплей стала новость о ожидающихся в декабре стрельбах с-125 и ЗРК КУБ. Наверное, к 50-летию со дня принятия на вооружение оных. Перечитайте, пожалуйста, еще раз мой пост, о том, что я предлагал сделать ПАПу, если все равно армии нет, и по зубам давать агрессору нечем.
3. Если не получается - в следующий раз избегайте, как минимум, штампов, пожалуйста. Из уважения к вашему возрасту.
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Сер 28 лис, 2018 23:40, всього редагувалось 2 разів.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
История с письмами - дикость и глупость. Но на том же сайте есть более интересное (на мой взгляд) http://worldcrisis.ru/crisis/3220172. Такие вещи объясняют страх перед войной, кот. здесь кто-то удивлялся. А вообще, книги Алексиевич я бы включил в обязательную программу для школ и у нас, и, особенно, в РФ. С одной стороны, лучше понимаешь, что такое настоящая, а не киношная война, с другой стороны, начинаешь больше ценить заслугу наших отцов (или дедов) в той Победе. И, возможно, было бы меньше желающих приписать ту победу кому-то другому. А для россиян, возможно, уменьшило бы количество поддерживающих политику Путина.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
somilitark Именно так. Мы обмениваемся мнениями. У всех разные.
Моё относительно ВП такое. Потому что *догадываюсь* об объёме, сложности и важности данного мероприятия таким, как оно должно быть. Оно актуально с 2014-го до сих пор. Поэтому упрекнуть власть в том, что она совместила с государственными интересами свои личные, никак нельзя.
Как оно будет реализовано фактически - это уже другой вопрос. И его я не касался. Не то время, чтобы предполагать негатив. Именно предполагать, а не указывать по факту. Факты будут же только через 30 дн.
Народ, зачем вступать в разговор с ... Когда-то я вспомнил характеристику - "взбесившийся мелкий лавочник". Тот пост быстро удалили за разжигание чего-то там. Но характеристика была верная и подтверждается практически всем последующим.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T