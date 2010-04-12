Додано: Сер 28 лис, 2018 23:56

somilitark

Именно так. Мы обмениваемся мнениями. У всех разные.



Моё относительно ВП такое.

Потому что *догадываюсь* об объёме, сложности и важности данного мероприятия таким, как оно должно быть. Оно актуально с 2014-го до сих пор. Поэтому упрекнуть власть в том, что она совместила с государственными интересами свои личные, никак нельзя.



Как оно будет реализовано фактически - это уже другой вопрос. И его я не касался. Не то время, чтобы предполагать негатив. Именно предполагать, а не указывать по факту. Факты будут же только через 30 дн.