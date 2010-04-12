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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6956695769586959

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 947
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
604
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:31

somilitark
Вы ошибаетесь и в оценке (сложнейшее - для даже самых лучших в мире специалистов. А для остальных и подавно. Поэтому Ваши вопросы и есть петросянщина), и в уверенности, что знаете кто и за кого будет голосовать.

Потому что всегда слишком субъективны.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:36

  Starikan написав:
В общем, типичный диванный вояка.

1.Обоснуйте, коротко, по возможности, целесообразность совершенных действий ПАП.

2. Последней каплей стала новость о ожидающихся в декабре стрельбах с-125 и ЗРК КУБ. Наверное, к 50-летию со дня принятия на вооружение оных. Перечитайте, пожалуйста, еще раз мой пост, о том, что я предлагал сделать ПАПу, если все равно армии нет, и по зубам давать агрессору нечем.

3. Если не получается - в следующий раз избегайте, как минимум, штампов, пожалуйста.
Из уважения к вашему возрасту.
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Сер 28 лис, 2018 23:40, всього редагувалось 2 разів.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:40

  Навуходоносор написав:Но вот если человек уже нарубил и считает, что за это все должны просто падать ниц...понимаете? как это забавно? и отчего?..


Вы с кем сейчас разговаривали? Если со мной, то к чему вы мне вот это написали?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:48

  Tolevas написав:
  Навуходоносор написав:Но вот если человек уже нарубил и считает, что за это все должны просто падать ниц...понимаете? как это забавно? и отчего?..


Вы с кем сейчас разговаривали? Если со мной, то к чему вы мне вот это написали?

Оксана,никто ещё не догадался о тебе,строчи ещё)))

а на счёт споров,500 у.е. предлагал Фейлис,но учётка синус сказала,что этого мало и не знает кто такой гагарин :mrgreen:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:51

  somilitark написав:
  Tolevas написав:
  Навуходоносор написав:Но вот если человек уже нарубил и считает, что за это все должны просто падать ниц...понимаете? как это забавно? и отчего?..


Вы с кем сейчас разговаривали? Если со мной, то к чему вы мне вот это написали?

Оксана,никто ещё не догадался о тебе,строчи ещё)))

а на счёт споров,500 у.е. предлагал Фейлис,но учётка синус сказала,что этого мало и не знает кто такой гагарин :mrgreen:


То есть ты намекаешь сейчас, что некий синус - моя учетка? Готов спорить на те же 500? В судьи привлечем модераторов. Ну давай. 500 долларов тоже деньги, на дороге не валяются. Месяц кутить будешь.
Востаннє редагувалось Tolevas в Сер 28 лис, 2018 23:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:52

  Starikan написав:Немного ночного оффтопа: письмо российскому папе на фронт (почти Бродский)
http://worldcrisis.ru/crisis/3220166

Мне понравилось

История с письмами - дикость и глупость.
Но на том же сайте есть более интересное (на мой взгляд) http://worldcrisis.ru/crisis/3220172.
Такие вещи объясняют страх перед войной, кот. здесь кто-то удивлялся.
А вообще, книги Алексиевич я бы включил в обязательную программу для школ и у нас, и, особенно, в РФ.
С одной стороны, лучше понимаешь, что такое настоящая, а не киношная война, с другой стороны, начинаешь больше ценить заслугу наших отцов (или дедов) в той Победе. И, возможно, было бы меньше желающих приписать ту победу кому-то другому.
А для россиян, возможно, уменьшило бы количество поддерживающих политику Путина.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:56

somilitark
Именно так. Мы обмениваемся мнениями. У всех разные.

Моё относительно ВП такое.
Потому что *догадываюсь* об объёме, сложности и важности данного мероприятия таким, как оно должно быть. Оно актуально с 2014-го до сих пор. Поэтому упрекнуть власть в том, что она совместила с государственными интересами свои личные, никак нельзя.

Как оно будет реализовано фактически - это уже другой вопрос. И его я не касался. Не то время, чтобы предполагать негатив. Именно предполагать, а не указывать по факту. Факты будут же только через 30 дн.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 00:01

Народ, зачем вступать в разговор с ...
Когда-то я вспомнил характеристику - "взбесившийся мелкий лавочник". Тот пост быстро удалили за разжигание чего-то там.
Но характеристика была верная и подтверждается практически всем последующим.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 00:04

Уж полночь близится, а Сомилитарика все нет. Этот Сомилитарик порвался, несите нового. Не нужны ему мои 500 баксов. Не хочет спорить. Боится.
Я спать.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 00:11

  Starikan написав:кто может?

нам активно намекнули на какую-то тётку, которая, типа, что-то "может".

зы. "оксана", не на вас.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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