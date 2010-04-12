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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6956695769586959

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 947
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
604
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 00:04

Уж полночь близится, а Сомилитарика все нет. Этот Сомилитарик порвался, несите нового. Не нужны ему мои 500 баксов. Не хочет спорить. Боится.
Я спать.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 00:11

  Starikan написав:кто может?

нам активно намекнули на какую-то тётку, которая, типа, что-то "может".

зы. "оксана", не на вас.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 00:50

  Tolevas написав:
  Qwerty написав:
  Tolevas написав:Это ты еще в Одесском аэропорту не был.
25.00—29.05 не хотелось бы?


ну тут немного другое, тут неприкрытый грабеж, характерный для наших аэропортов и вокзалов. А то, о чем я писал, попытка нае...ть невнимательного лоха, который бегло примет курс за нормальный. То есть циферки те же, что и в нормальном курсе, но или переставлены, или одна изменена. Причем эта тактика постоянна. В Киеве на вокзале тоже когда-то такое подмечал.

Чому характерно лише для наших аеропортів?! Така практика у всіх аеропортах світу! І жодного незадоволення ні в кого не викликає! Не подобається - не міняйте!


далеко не во всех[/quote]
У всіх, можливо за дуже мізерним виключенням, але я такого виключення не пригадую... В Європі і без аеропортів майже всі обмінки ставлять грабіжницькі курси, на лоха, бо більшість чудово це знає і заздалегідь приїздить з євро.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 01:06

  zРадио написав:
  diplomnet написав:
  Львівський БатяР написав:Хто знає яка ситуація буде з депозитами ?


Смолий (глава НБУ)сказал с банковской системой ничего не меняется... все как было так и будет ограничений нет!


На обывателей эти успокоительные, увы, не действуют. Так что без последствий для экономики такие решения не проходят. Но они вынужденные - я не вижу здесь злоупотреблений власти, являясь при этом ярым критиком ее внутренней политики последних 4 лет.

Кто вообще сказал, что управлять страной в состоянии войны легко, приятно и безопасно? Это большая иллюзия. Возможно, что этого сегодня не осознают до конца ни сам Порошенко, ни другие борцы за президентский пост.

Бездействовать, как в ситуации с Крымом, уже не выйдет. Нужно будет принимать очень непростые решения

Я зараз не в Україні... Але читаю форум... Цікаво - прийняли дуже непрості рішення?! Чи як завжди останні 28 років?! До речі, в Європі навіть не в курсі тих подій, які в нас відбуваються.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 01:15

  ЛАД написав:
  zzzzzz написав:..........
1. Можно подумать импортеры держат на счетах много гривны. Думаю у них преобладает валюта.
2.На склад перестанут работать, будут сокращать складские запасы.
3. Валютные кредиты импортерам никто не отменял.

1. Выручка у импортёров в гривне.
3. Скорее, экспортёрам.


1.Выручка в гривнах да, но зачем им мариновать гривну, они сразу покупают валюту, часть гривны оставляют на текущие и обязательные расходы.
3.Не путайте физ.лиц с юриками. Это банки от физ лиц требуют подтверждения источника дохода в валюте.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 01:28

Отбой, ДС гасит свет на ветке.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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