Кто на кого напал в Черном море (аццкий срыв покровов)

НЕЙТРАЛЬНЫЕ.

Ну, давайте забьем координаты в соответствующие строки увидим, что вооруженное нападение на украинские военные корабли произошло в 23,2 км от ближайшего берега, который то ли украинский, то ли российский, но в любом случае воды –[/b] Это не я утверждаю, и не украинская пропаганда. Это – официальный релиз от ФСБ. Какие вам еще нужны доказательства того, что россианские морячки в оборонительном порыве совершили акт агрессии против иностранных военных кораблей, ранив шестерых украинских моряков (двое в тяжелом состоянии) и захватили корабли чужой страны, предварительно один таранив? Заметим, что в этом эпическом высере пресс-службы ФСБ ничего не говорится о том, что украинские корабли открывали ответный огонь. Кстати, для тупорылой ватки пропаганда рисует вот такие карты эпического морского сражения. С отчетами ФСБ они почему-то не согласуются.