Tolevas написав:Это ты еще в Одесском аэропорту не был. 25.00—29.05 не хотелось бы?
ну тут немного другое, тут неприкрытый грабеж, характерный для наших аэропортов и вокзалов. А то, о чем я писал, попытка нае...ть невнимательного лоха, который бегло примет курс за нормальный. То есть циферки те же, что и в нормальном курсе, но или переставлены, или одна изменена. Причем эта тактика постоянна. В Киеве на вокзале тоже когда-то такое подмечал.
Чому характерно лише для наших аеропортів?! Така практика у всіх аеропортах світу! І жодного незадоволення ні в кого не викликає! Не подобається - не міняйте!
далеко не во всех[/quote] У всіх, можливо за дуже мізерним виключенням, але я такого виключення не пригадую... В Європі і без аеропортів майже всі обмінки ставлять грабіжницькі курси, на лоха, бо більшість чудово це знає і заздалегідь приїздить з євро.
Львівський БатяР написав:Хто знає яка ситуація буде з депозитами ?
Смолий (глава НБУ)сказал с банковской системой ничего не меняется... все как было так и будет ограничений нет!
На обывателей эти успокоительные, увы, не действуют. Так что без последствий для экономики такие решения не проходят. Но они вынужденные - я не вижу здесь злоупотреблений власти, являясь при этом ярым критиком ее внутренней политики последних 4 лет.
Кто вообще сказал, что управлять страной в состоянии войны легко, приятно и безопасно? Это большая иллюзия. Возможно, что этого сегодня не осознают до конца ни сам Порошенко, ни другие борцы за президентский пост.
Бездействовать, как в ситуации с Крымом, уже не выйдет. Нужно будет принимать очень непростые решения
Я зараз не в Україні... Але читаю форум... Цікаво - прийняли дуже непрості рішення?! Чи як завжди останні 28 років?! До речі, в Європі навіть не в курсі тих подій, які в нас відбуваються.
zzzzzz написав:.......... 1. Можно подумать импортеры держат на счетах много гривны. Думаю у них преобладает валюта. 2.На склад перестанут работать, будут сокращать складские запасы. 3. Валютные кредиты импортерам никто не отменял.
1. Выручка у импортёров в гривне. 3. Скорее, экспортёрам.
1.Выручка в гривнах да, но зачем им мариновать гривну, они сразу покупают валюту, часть гривны оставляют на текущие и обязательные расходы. 3.Не путайте физ.лиц с юриками. Это банки от физ лиц требуют подтверждения источника дохода в валюте.
Рота, подъем! В ружье! Боевая тревога! Сливайте пока не поздно доллары.
Statement by the IMF Managing Director on her Telephone Call with the President of Ukraine
November 28, 2018
Christine Lagarde, Managing Director of the International Monetary Fund (IMF), held a telephone conversation today with Petro Poroshenko, President of Ukraine. Following the call, Ms. Lagarde made the following statement:
“I had a constructive conversation with President Poroshenko earlier today, during which we discussed the status of the expected Stand-By Arrangement. The President informed me about the key parameters of the 2019 budget, which was recently approved by parliament and is currently under review by IMF staff. The preliminary assessment is satisfactory and the process is expected to be completed shortly. We also explored possible technical assistance from the IMF to strengthen tax administration and make the tax system more growth friendly while assuring debt sustainability. “All prior actions are expected to be completed by the Ukrainian authorities by December 10, 2018, and a meeting of the Executive Board to discuss the Stand-By Arrangement would be convened promptly after that. “We reaffirmed the positive and cooperative relationship between Ukraine and the IMF.”
Скажите спасибо Данилюку. Это он тут всё пробил. При активном участии скромных представителей нашей валютной ветки.
Кто на кого напал в Черном море (аццкий срыв покровов) … В 20.55 пскр «Изумруд» в координатах Ш=44° 51'3 СШ, Д=36° 23'4 ВД в территориальном море применил оружие на поражение по БАК «Бердянск».
Ну, давайте забьем координаты в соответствующие строки увидим, что вооруженное нападение на украинские военные корабли произошло в 23,2 км от ближайшего берега, который то ли украинский, то ли российский, но в любом случае воды – [b]НЕЙТРАЛЬНЫЕ.[/b] Это не я утверждаю, и не украинская пропаганда. Это – официальный релиз от ФСБ. Какие вам еще нужны доказательства того, что россианские морячки в оборонительном порыве совершили акт агрессии против иностранных военных кораблей, ранив шестерых украинских моряков (двое в тяжелом состоянии) и захватили корабли чужой страны, предварительно один таранив? Заметим, что в этом эпическом высере пресс-службы ФСБ ничего не говорится о том, что украинские корабли открывали ответный огонь. Кстати, для тупорылой ватки пропаганда рисует вот такие карты эпического морского сражения. С отчетами ФСБ они почему-то не согласуются.
Кто на кого напал в Черном море (аццкий срыв покровов) … В 20.55 пскр «Изумруд» в координатах Ш=44° 51'3 СШ, Д=36° 23'4 ВД в территориальном море применил оружие на поражение по БАК «Бердянск».
Ну, давайте забьем координаты в соответствующие строки увидим, что вооруженное нападение на украинские военные корабли произошло в 23,2 км от ближайшего берега, который то ли украинский, то ли российский, но в любом случае воды – [b]НЕЙТРАЛЬНЫЕ.[/b] Это не я утверждаю, и не украинская пропаганда. Это – официальный релиз от ФСБ. Какие вам еще нужны доказательства того, что россианские морячки в оборонительном порыве совершили акт агрессии против иностранных военных кораблей, ранив шестерых украинских моряков (двое в тяжелом состоянии) и захватили корабли чужой страны, предварительно один таранив? Заметим, что в этом эпическом высере пресс-службы ФСБ ничего не говорится о том, что украинские корабли открывали ответный огонь. Кстати, для тупорылой ватки пропаганда рисует вот такие карты эпического морского сражения. С отчетами ФСБ они почему-то не согласуются.