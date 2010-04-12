Qwerty
так в Эвропе не в курсе и тех, которые у них видбуваются
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лис, 2018 08:30
Qwerty
так в Эвропе не в курсе и тех, которые у них видбуваются
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Чет 29 лис, 2018 08:49
Додано: Чет 29 лис, 2018 08:57
Жизнь у него слишком сладкая.
Попрошу "ближе к телу".
US
Додано: Чет 29 лис, 2018 09:31
Лук находится в моей пищевой цепочке, важный элемент. А прикинь масштабы по стране? Хотел бы я контролировать этот рынок.
Сам видел как тут индусам в шаурму тройную дозу лука налаживают, рпичемтакого вонючего а им хоть бы что.
Востаннє редагувалось ребе Нок в Чет 29 лис, 2018 09:33, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
Додано: Чет 29 лис, 2018 09:31
Re: Валютный рынок в контексте
Надеюсь на рост сегодня на МБ Должны зайти мои баксы)) А потом можно сворачивать загончик)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Чет 29 лис, 2018 09:38
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса падает на продаже.
Уже па.50 можно договориться, и еще не вечер.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Чет 29 лис, 2018 09:44
Додано: Чет 29 лис, 2018 09:46
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Чет 29 лис, 2018 09:54
Так Порошенко сам допустив,що військовий стан може бути завершено достроково.Його ж ніхто за язик не тягнув.
Подивіться на процеси,які пішли після введення військового стану.
Сільки позавчора вдалось розмістити ОВДП?А та ситуація,яку описав Ден?Плюс курс вже третій день поспіль зростає,маю на увазі міжбанк.
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