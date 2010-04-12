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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6957695869596960

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 948
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
604
Всього голосів : 948
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 08:30

Qwerty
так в Эвропе не в курсе и тех, которые у них видбуваются
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 08:49

  ребе Нок написав:лук по 18 гривен, когда такое было?

А ты его тоннами грызешь? :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 08:57

  сірий написав:
  ребе Нок написав:лук по 18 гривен, когда такое было?

А ты его тоннами грызешь? :mrgreen:


Жизнь у него слишком сладкая.
Попрошу "ближе к телу".

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:31

  сірий написав:
  ребе Нок написав:лук по 18 гривен, когда такое было?

А ты его тоннами грызешь? :mrgreen:

Лук находится в моей пищевой цепочке, важный элемент. А прикинь масштабы по стране? Хотел бы я контролировать этот рынок.
Сам видел как тут индусам в шаурму тройную дозу лука налаживают, рпичемтакого вонючего а им хоть бы что.
Востаннє редагувалось ребе Нок в Чет 29 лис, 2018 09:33, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:31

Re: Валютный рынок в контексте

Надеюсь на рост сегодня на МБ :) Должны зайти мои баксы)) А потом можно сворачивать загончик)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:38

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса падает на продаже.
Уже па.50 можно договориться, и еще не вечер.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:44

  дядя Caша написав:
  сірий написав:
  ребе Нок написав:лук по 18 гривен, когда такое было?

А ты его тоннами грызешь? :mrgreen:


Жизнь у него слишком сладкая.
Попрошу "ближе к телу".

US

наверно опять белоруссы скупили 90 % урожая лука для братов с севера ( браты репу доели )
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:46

Re: Валютный рынок в контексте

https://economics.unian.net/finance/103 ... raine.html
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:54

  zzzzzz написав:
  Bayern написав:
  tea написав:Якщо не буде продовження Азовської кризи,то через тиждень можна спокійно відміняти.


Прямо как дети причем здесь Азов,как может мужчина через неделю признать что он не прав и проявить слабость.


Верно.
Чай - дело в рейтингах. Отменить ВП через неделю это означает расписаться в собственном непрофесионализме.

Так Порошенко сам допустив,що військовий стан може бути завершено достроково.Його ж ніхто за язик не тягнув.
Подивіться на процеси,які пішли після введення військового стану.
Сільки позавчора вдалось розмістити ОВДП?А та ситуація,яку описав Ден?Плюс курс вже третій день поспіль зростає,маю на увазі міжбанк.
tea
 
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  #<1 ... 6957695869596960
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