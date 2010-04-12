Додано: Чет 29 лис, 2018 09:38

Одесса падает на продаже.

Уже па.50 можно договориться, и еще не вечер.

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......