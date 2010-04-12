Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,30/28,33 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 ноября с уровней: доллар – 28,10/28,60 UAH/USD, евро – 31,90/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,427 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 28 ноября по спросу вырос на 20,0 коп., не изменившись по предложению.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 28 ноября по спросу вырос на 70 пунктов, потеряв 10 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг поднялось до отметки $1,1367, повысившись до $1,1383 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1388 на открытии торгов в Европе.
Qwerty написав:У всіх, можливо за дуже мізерним виключенням, але я такого виключення не пригадую... В Європі і без аеропортів майже всі обмінки ставлять грабіжницькі курси, на лоха, бо більшість чудово це знає і заздалегідь приїздить з євро.
Болгария, Хорватия, Венгрия - Европа или нет? А у них в обменках нормальные курсы c узким спредом. В Хорватии и в аэропортах нормальный курс. Как-то вы лихо обобщаете. Последняя фраза вообще странная. Неужели кто-то додумается в Европу с долларами поехать? Чуть ли не главное завоевание EC - единая валюта. Приезжай с Евро и не парься. А в Болгарии меняй Евро на левы, в Хорватии на куны. Про Венгрию сейчас не скажу, но когда там были еще форинты, то я еще удивился, меня доллары на них и обратно, насколько в Будапеште узкие спреды стояли. И без всяких комиссий. В Германии, Австрии да, обменки грабительские. Но... смотри пункт про Евро. А для магазинов и гривневая карта подойдет. Но евровая еще лучше.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,30/28,33 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.02 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.01 в реальную сферу, выросли до 28,39/28,42 UAH/USD, наверняка рассчитывая на пролонгацию СКВ-интервенций «доброго» регулятора и его верных «вассалов» госбанков.
К 10.13 котировки доллара снова немного замедлили рост на межбанке, оказавшись на цифре 28,37/28,40 UAH/USD. «Спекулянты межбанка снова раскатали губу, ожидая долларов регулятора и госбанков», - констатировал наш консультант.
на нале спекулянты за одни сутки угомонились. А эти какие-то долгоиграющие. В большинстве банков уже цены на продажу доллара, как на опте и выше. Чем все это закончится? Опт поползет вверх или МБ выдохнется?
Востаннє редагувалось Tolevas в Чет 29 лис, 2018 10:21, всього редагувалось 1 раз.
По состоянию на 10.32 безналичный «американец», сохранив восходящий тренд, поднялся к 28,39/28,41 UAH/USD.
Дата: 29 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.25
Мелкий опт «неформал»
$ 28,42/28,55 UAH/USD EUR 32,20/32,60 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 ноября стартовали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж. В Киеве солнце, небольшой бодрящий морозец. Сохраняются признаки гривнедефицита.
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж розничных партий валюты. Оптовые сделки на моменте отсутствуют. Со слов запорожцев, низкий курс евро связан с интенсивной скупкой этой валюты в среду – до спича Пауэлла коммбанки распродавали евро.