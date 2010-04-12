RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 69596960696169626963>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 949
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
605
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:59

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,30/28,33 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 ноября с уровней: доллар – 28,10/28,60 UAH/USD, евро – 31,90/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,427 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.

Евро по сравнению с 28 ноября по спросу вырос на 20,0 коп., не изменившись по предложению.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 28 ноября по спросу вырос на 70 пунктов, потеряв 10 пунктов по предложению.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг поднялось до отметки $1,1367, повысившись до $1,1383 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1388 на открытии торгов в Европе.

Дата: 29 ноября 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,50/28,60 UAH/USD
€ – 32,35/32,65 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,424 UAH/RUB

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69036
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4410 раз.
Подякували: 7979 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:59

  Qwerty написав:У всіх, можливо за дуже мізерним виключенням, але я такого виключення не пригадую... В Європі і без аеропортів майже всі обмінки ставлять грабіжницькі курси, на лоха, бо більшість чудово це знає і заздалегідь приїздить з євро.


Болгария, Хорватия, Венгрия - Европа или нет? А у них в обменках нормальные курсы c узким спредом. В Хорватии и в аэропортах нормальный курс. Как-то вы лихо обобщаете. Последняя фраза вообще странная. Неужели кто-то додумается в Европу с долларами поехать? Чуть ли не главное завоевание EC - единая валюта. Приезжай с Евро и не парься. А в Болгарии меняй Евро на левы, в Хорватии на куны. Про Венгрию сейчас не скажу, но когда там были еще форинты, то я еще удивился, меня доллары на них и обратно, насколько в Будапеште узкие спреды стояли. И без всяких комиссий. В Германии, Австрии да, обменки грабительские. Но... смотри пункт про Евро. А для магазинов и гривневая карта подойдет. Но евровая еще лучше.
Tolevas
 
Повідомлень: 959
З нами з: 06.03.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:04

http://money24.kharkov.ua/

Доллар 28,40 - 66,60

Зображення
Tolevas
 
Повідомлень: 959
З нами з: 06.03.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:14

Re: Валютный рынок в контексте

42/48
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1993
З нами з: 30.01.09
Подякував: 271 раз.
Подякували: 1113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:15

Привет из Днепра-2

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,30/28,33 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.02 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.01 в реальную сферу, выросли до 28,39/28,42 UAH/USD, наверняка рассчитывая на пролонгацию СКВ-интервенций «доброго» регулятора и его верных «вассалов» госбанков.

К 10.13 котировки доллара снова немного замедлили рост на межбанке, оказавшись на цифре 28,37/28,40 UAH/USD. «Спекулянты межбанка снова раскатали губу, ожидая долларов регулятора и госбанков», - констатировал наш консультант.

Дата: 29 ноября 2018 г. на 10.17

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,50/28,57 UAH/USD
€ – 32,32/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,4205/0,4235 UAH/RUB

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69036
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4410 раз.
Подякували: 7979 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:18

дядя Caша

на нале спекулянты за одни сутки угомонились. А эти какие-то долгоиграющие. В большинстве банков уже цены на продажу доллара, как на опте и выше. Чем все это закончится? Опт поползет вверх или МБ выдохнется?
Востаннє редагувалось Tolevas в Чет 29 лис, 2018 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Tolevas
 
Повідомлень: 959
З нами з: 06.03.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:20

  Tolevas написав:дядя Caша

на нале спекулянты за одни сутки угомонились. А эти какие-то долгоиграющие.


Потому, что как наш коллега Ребе Нок, как сыр в масле катаются в условиях избыточной гривневой ликвидности.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69036
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4410 раз.
Подякували: 7979 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:27

  дядя Caша написав:
  Tolevas написав:дядя Caша

на нале спекулянты за одни сутки угомонились. А эти какие-то долгоиграющие.


Потому, что как наш коллега Ребе Нок, как сыр в масле катаются в условиях избыточной гривневой ликвидности.

US


но ведь движение МБ и ЧР навстречу друг другу должно когда-нибудь закончится? Банки и так уже продают многие дороже опта и розницы на оптах.
Tolevas
 
Повідомлень: 959
З нами з: 06.03.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:30

  Moneta написав:Не пойму, чего ДС так переживает за "фауну", скупившуюся по 29. Судя по всему, через пару-тройку недель они уже будут в плюсе.

Не факт, что через пару-тройку недель.
Когда-то... точно будут.
Искатель
 
Повідомлень: 2041
З нами з: 22.02.16
Подякував: 271 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:36

Привет из Днепра-3

По состоянию на 10.32 безналичный «американец», сохранив восходящий тренд, поднялся к 28,39/28,41 UAH/USD.

Дата: 29 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.25

Мелкий опт «неформал»

$ 28,42/28,55 UAH/USD
EUR 32,20/32,60 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 ноября стартовали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж. В Киеве солнце, небольшой бодрящий морозец. Сохраняются признаки гривнедефицита.


Дата: 29 ноября 2018 г. на 10.33
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,40/28,55 UAH/USD
€ 32,10/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж розничных партий валюты. Оптовые сделки на моменте отсутствуют. Со слов запорожцев, низкий курс евро связан с интенсивной скупкой этой валюты в среду – до спича Пауэлла коммбанки распродавали евро.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69036
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4410 раз.
Подякували: 7979 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 69596960696169626963>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Tolevas, дядя Caша і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1380, 1381, 1382
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13814 1574755
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лис, 2018 23:17
Витаха
Валютный рынок в мире 1 ... 649, 650, 651
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6507 1375350
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 14:32
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247374
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64229)
29.11.2018 11:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.