Додано: Чет 29 лис, 2018 09:59

Qwerty написав: У всіх, можливо за дуже мізерним виключенням, але я такого виключення не пригадую... В Європі і без аеропортів майже всі обмінки ставлять грабіжницькі курси, на лоха, бо більшість чудово це знає і заздалегідь приїздить з євро. У всіх, можливо за дуже мізерним виключенням, але я такого виключення не пригадую... В Європі і без аеропортів майже всі обмінки ставлять грабіжницькі курси, на лоха, бо більшість чудово це знає і заздалегідь приїздить з євро.

Болгария, Хорватия, Венгрия - Европа или нет? А у них в обменках нормальные курсы c узким спредом. В Хорватии и в аэропортах нормальный курс. Как-то вы лихо обобщаете. Последняя фраза вообще странная. Неужели кто-то додумается в Европу с долларами поехать? Чуть ли не главное завоевание EC - единая валюта. Приезжай с Евро и не парься. А в Болгарии меняй Евро на левы, в Хорватии на куны. Про Венгрию сейчас не скажу, но когда там были еще форинты, то я еще удивился, меня доллары на них и обратно, насколько в Будапеште узкие спреды стояли. И без всяких комиссий. В Германии, Австрии да, обменки грабительские. Но... смотри пункт про Евро. А для магазинов и гривневая карта подойдет. Но евровая еще лучше.