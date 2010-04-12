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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:38
Межбанк кредит МВФ не не слышал. Думаю щас особенных накормят и успокоится.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:46
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:51
Tolevas не будем спешить. А вам что надо взять или сдать?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:54
Привет из Днепра-4
Около 10.51 котировки безналичного доллара все еще не покинули отметку 28,39/28,41 UAH/USD. Со слов участников сессии, они регулятора на указанный час на рынке не заметили.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,40-43/28,53,0-55 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 7,0-10,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,20/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 ноября спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 29 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,40-43/28,53,0-55 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 7,0-10,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,20/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 ноября спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 29 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось относительное равновесие спроса и предложения редких на моменте сделок.
US
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:54
К тому что я писал вчера
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:56
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:59
Re: Валютный рынок в контексте
Киев, Банк Инвестиций и сбережений (БИИС) показывает .20 на .40. И еще пару банков по .40 декларируют продажу.
Кто-то знает насколько этот БИИС реальный продавец налички? я не про сейчас, а вообще. Проезжаю регулярно мимо него и несколько раз замечал очень приятные курсы. Но то не нужно было, то денег с собой не было - все никак лично не познакомлюсь с ним
Додано: Чет 29 лис, 2018 11:01
можете заехать и спросить, никто вам за это язык не отрежет. Но думаю, что ответ будет отрицательный. По крайней мере в Харькове у них фишка такая - ставить низкие курсы и не продавать. Видимо на депо заманивают, как вчера Пивденный по такому же курсу.
Додано: Чет 29 лис, 2018 11:03
я такую ответственность на себя взять не могу, тем более за бесплатно!
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
Додано: Чет 29 лис, 2018 11:05
а что кредит ? Уже дали или дают ?
Опять же - если дадут, то кому - Минфину или НБУ ? Первый может поменять часть на гривну, чтобы дыры в бюджете заткнуть - тогда курс доллара нужен повыше. А НБУ просто положит эту валюту в резервы, не будет же он выкидывать её на рынок ?
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