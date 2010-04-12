Додано: Чет 29 лис, 2018 10:54

Привет из Днепра-4



Около 10.51 котировки безналичного доллара все еще не покинули отметку 28,39/28,41 UAH/USD. Со слов участников сессии, они регулятора на указанный час на рынке не заметили.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,40-43/28,53,0-55 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 7,0-10,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,20/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 ноября спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 29 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,40-43/28,53,0-55 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 7,0-10,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,20/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 ноября спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 29 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось относительное равновесие спроса и предложения редких на моменте сделок.



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