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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6960696169626963>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 949
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
605
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:38

Межбанк кредит МВФ не не слышал. Думаю щас особенных накормят и успокоится.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:46

  ребе Нок написав:Межбанк кредит МВФ не не слышал. Думаю щас особенных накормят и успокоится.


Опт уже до 7 копеек ужался, в Харькове ниже 28,50 идти по покупке не хочет.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:51

Tolevas не будем спешить. А вам что надо взять или сдать?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:54

Привет из Днепра-4

Около 10.51 котировки безналичного доллара все еще не покинули отметку 28,39/28,41 UAH/USD. Со слов участников сессии, они регулятора на указанный час на рынке не заметили.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,40-43/28,53,0-55 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 7,0-10,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,20/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 ноября спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 29 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,40-43/28,53,0-55 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 7,0-10,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,20/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 ноября спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 29 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось относительное равновесие спроса и предложения редких на моменте сделок.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:54

К тому что я писал вчера

https://www.capital.ua/ru/news/121433-r ... vskom-more Это наверно всё на укрепление гривны будет :) Ещё месяц блокировки и в наши порты вообще будут отказываться заходить ибо расходы на простой будут космические ...
Den
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:56

  ребе Нок написав:Tolevas не будем спешить. А вам что надо взять или сдать?


да просто так, праздное любопытство. У вас есть советы для обоих случаев?
Вот мой товарищ (слился по 29,30) спрашивает у меня все время, когда ему прибыль фиксить - сейчас или сжать зубы и ждать.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:59

Re: Валютный рынок в контексте

Киев, Банк Инвестиций и сбережений (БИИС) показывает .20 на .40. И еще пару банков по .40 декларируют продажу.

Кто-то знает насколько этот БИИС реальный продавец налички? я не про сейчас, а вообще. Проезжаю регулярно мимо него и несколько раз замечал очень приятные курсы. Но то не нужно было, то денег с собой не было - все никак лично не познакомлюсь с ним :)
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:01

  striped написав:Киев, Банк Инвестиций и сбережений (БИИС) показывает .20 на .40. И еще пару банков по .40 декларируют продажу.

Кто-то знает насколько этот БИИС реальный продавец налички? я не про сейчас, а вообще. Проезжаю регулярно мимо него и несколько раз замечал очень приятные курсы. Но то не нужно было, то денег с собой не было - все никак лично не познакомлюсь с ним :)


можете заехать и спросить, никто вам за это язык не отрежет. Но думаю, что ответ будет отрицательный. По крайней мере в Харькове у них фишка такая - ставить низкие курсы и не продавать. Видимо на депо заманивают, как вчера Пивденный по такому же курсу.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:03

  Tolevas написав:
  ребе Нок написав:Tolevas не будем спешить. А вам что надо взять или сдать?


да просто так, праздное любопытство. У вас есть советы для обоих случаев?
Вот мой товарищ (слился по 29,30) спрашивает у меня все время, когда ему прибыль фиксить - сейчас или сжать зубы и ждать.

я такую ответственность на себя взять не могу, тем более за бесплатно!
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:05

  ребе Нок написав:Межбанк кредит МВФ не не слышал. Думаю щас особенных накормят и успокоится.


а что кредит ? Уже дали или дают ?
Опять же - если дадут, то кому - Минфину или НБУ ? Первый может поменять часть на гривну, чтобы дыры в бюджете заткнуть - тогда курс доллара нужен повыше. А НБУ просто положит эту валюту в резервы, не будет же он выкидывать её на рынок ? :lol:
Vitalych-new
 
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