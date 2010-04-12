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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6960696169626963

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 949
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
605
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:06

  Den написав:https://www.capital.ua/ru/news/121433-rossiya-zablokirovala-dostup-k-ukrainskim-portam-v-azovskom-more Это наверно всё на укрепление гривны будет :) Ещё месяц блокировки и в наши порты вообще будут отказываться заходить ибо расходы на простой будут космические ...


Путинская Россия явно пытается проверить мировое сообщество на "слабо". Думаю, что блокировка Азова была одной из целей строительства моста.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:07

  ребе Нок написав:
  Tolevas написав:
  ребе Нок написав:Tolevas не будем спешить. А вам что надо взять или сдать?


да просто так, праздное любопытство. У вас есть советы для обоих случаев?
Вот мой товарищ (слился по 29,30) спрашивает у меня все время, когда ему прибыль фиксить - сейчас или сжать зубы и ждать.

я такую ответственность на себя взять не могу, тем более за бесплатно!


А, ну то есть у вас тоже праздное любопытство? Ну ОК.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:08

Re: Валютный рынок в контексте

тренд скорее вниз. Большинство обменок в Одессе выставили прием по 28,3/28,4. Межбанк должен стабилизироваться, но со следующей недели
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:10

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:А, ну то есть у вас тоже праздное любопытство? Ну ОК.

Ну лично я бы сейчас из доллара не выходил, а вот покупал бы его вопрос отдельный.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:11

БиС

  striped написав:Киев, Банк Инвестиций и сбережений (БИИС) показывает .20 на .40. И еще пару банков по .40 декларируют продажу.

Кто-то знает насколько этот БИИС реальный продавец налички? я не про сейчас, а вообще. Проезжаю регулярно мимо него и несколько раз замечал очень приятные курсы. Но то не нужно было, то денег с собой не было - все никак лично не познакомлюсь с ним :)


Летом как-то покупал у них в Киеве в отделении на Бажана, примерно в такой же ситуации - один из наинизших курсов на продажу, сумма правда, совсем небольшая, долларов 500 - купил без проблем.
oit
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:15

  Vitalych-new написав:
  ребе Нок написав:Межбанк кредит МВФ не не слышал. Думаю щас особенных накормят и успокоится.


а что кредит ? Уже дали или дают ?
Опять же - если дадут, то кому - Минфину или НБУ ? Первый может поменять часть на гривну, чтобы дыры в бюджете заткнуть - тогда курс доллара нужен повыше. А НБУ просто положит эту валюту в резервы, не будет же он выкидывать её на рынок ? :lol:

Думаю заявили что дадут для стабилизации. А раз есть такая потребность и желание то какнибудь сделают.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:25

Хорошо бы, чтобы МБ сам вниз пошел, без участия регулятора.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:25

Привет из Днепра-5

Около 11.19 котировки доллара на межбанке нехотя приподнялись к 28,40/28,41 UAH/USD, демонстрируя очевидное «насыщение» роста – скорее всего, рост изжил сам себя при поддержке снижения цен наличного рынка.

Замедление «зеленого» ралли на межбанке, произошедшее предположительно без вмешательства госбанков и регулятора сопровождалось стабилизацией на рынке гривневого ресурса, о которой дали понять не тронувшиеся с отметки 16,50/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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  #<1 ... 6960696169626963
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