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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 69636964696569666967>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 949
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
605
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:59

  Vitalych-new написав:.....
Опять же - если дадут, то кому - Минфину или НБУ ? :

Кредит МВФ идёт НБУ, кредиты ЕС и ВБ вроде Минфину.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:02

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-6

К 11.52 нервы у регулятор все-таки не выдержали, и он с платформы Matching таки «залил» толику валюты по 28,39 UAH/USD, вызвав коррекцию рыночных цен «американца» до 28,37/28,39 UAH/USD по состоянию на 11.57 Киева, слухи об участии в мероприятии «казенных» банков пока не подтвердились.

US


эх, жаль! Если бы Мб сам развернулся, эффект был бы сильнее.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:03

  Tolevas написав: Но это тема для не здесь и не сейчас.

Вы правы. Выше 29 до НГ, думаю, не будет, так что получите свои гривны :wink:
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:04

  дядя Caша написав: В раньшее время Украина была страной банков, аптек, зубных клиник и нотариальных контор. На каждом углу мозолили очи.
US

Замените банки на ломбарды и "лотереи" - будет нынешнее время.
О, зззззз меня опередил :oops:

Харьков "окна" 30/65 (есть и 75)
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 29 лис, 2018 12:06, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:04

  Tolevas написав:
  Vitalych-new написав:
  Tolevas написав:Хорошо бы, чтобы МБ сам вниз пошел, без участия регулятора.


а зачем вниз ?


так надо


кому надо и зачем ???
Я вчера уже писал, что ни Минфину, ни НБУ с такими дефицитами госбюджета и торгового баланса низкий курс доллара не нужен. А пересичные ни в счёт - их не спросят.....
Пока вижу перспективу ползучей девальвации под шумок азовского обострения.
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:05

Харьков, есть уже 28,42 - 28,52.
В общем пока вниз.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:06

  Vitalych-new написав:кому надо и зачем ???


Мне надо. Так хочу.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:08

  Tolevas написав:
  ребе Нок написав:Tolevas не будем спешить. А вам что надо взять или сдать?


да просто так, праздное любопытство. У вас есть советы для обоих случаев?
Вот мой товарищ (слился по 29,30) спрашивает у меня все время, когда ему прибыль фиксить - сейчас или сжать зубы и ждать.

Я прибыль со своей авантюры зафиксирую па.40

В Одессе уже был такой курс позавчера, но я не успел.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:10

  Vitalych-new написав:
кому надо и зачем ???
Я вчера уже писал, что ни Минфину, ни НБУ с такими дефицитами госбюджета и торгового баланса низкий курс доллара не нужен. А пересичные ни в счёт - их не спросят.....
Пока вижу перспективу ползучей девальвации под шумок азовского обострения.

Точно также видится.
Причем хотя ПАПу эта девальвация и невыгодна в электоральном плане, имярек взамен попытается мобилизовать лохторат за счет патриотических спичей, что уже происходит.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:13

  Captain Obvious написав:
  Tolevas написав:
  ребе Нок написав:Tolevas не будем спешить. А вам что надо взять или сдать?


да просто так, праздное любопытство. У вас есть советы для обоих случаев?
Вот мой товарищ (слился по 29,30) спрашивает у меня все время, когда ему прибыль фиксить - сейчас или сжать зубы и ждать.

Я прибыль со своей авантюры зафиксирую па.40

В Одессе уже был такой курс позавчера, но я не успел.


три банка сегодня продают или "продают" по 40. Из них "Пивденный" - на депо. Про остальные не в курсе.
Tolevas
 
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