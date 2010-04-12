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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лис, 2018 11:59
Vitalych-new написав:
.....
Опять же - если дадут, то кому - Минфину или НБУ ? :
Кредит МВФ идёт НБУ, кредиты ЕС и ВБ вроде Минфину.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:02
дядя Caша написав:Привет из Днепра-6
К 11.52 нервы у регулятор все-таки не выдержали, и он с платформы Matching таки «залил» толику валюты по 28,39 UAH/USD, вызвав коррекцию рыночных цен «американца» до 28,37/28,39 UAH/USD по состоянию на 11.57 Киева, слухи об участии в мероприятии «казенных» банков пока не подтвердились.
US
эх, жаль! Если бы Мб сам развернулся, эффект был бы сильнее.
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Tolevas
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:03
Tolevas написав:
Но это тема для не здесь и не сейчас.
Вы правы. Выше 29 до НГ, думаю, не будет, так что получите свои гривны
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:04
дядя Caша написав: В раньшее время Украина была страной банков, аптек, зубных клиник и нотариальных контор. На каждом углу мозолили очи.
US
Замените банки на ломбарды и "лотереи" - будет нынешнее время.
О, зззззз меня опередил
Харьков "окна" 30/65 (есть и 75)
Востаннє редагувалось Starikan
в Чет 29 лис, 2018 12:06, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:04
Tolevas написав: Vitalych-new написав: Tolevas написав:
Хорошо бы, чтобы МБ сам вниз пошел, без участия регулятора.
а зачем вниз ?
так надо
кому надо и зачем ???
Я вчера уже писал, что ни Минфину, ни НБУ с такими дефицитами госбюджета и торгового баланса низкий курс доллара не нужен. А пересичные ни в счёт - их не спросят.....
Пока вижу перспективу ползучей девальвации под шумок азовского обострения.
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Vitalych-new
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:05
Харьков, есть уже 28,42 - 28,52.
В общем пока вниз.
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Tolevas
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:06
Vitalych-new написав:
кому надо и зачем ???
Мне надо. Так хочу.
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Tolevas
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:08
Tolevas написав: ребе Нок написав:Tolevas
не будем спешить. А вам что надо взять или сдать?
да просто так, праздное любопытство. У вас есть советы для обоих случаев?
Вот мой товарищ (слился по 29,30) спрашивает у меня все время, когда ему прибыль фиксить - сейчас или сжать зубы и ждать.
Я прибыль со своей авантюры зафиксирую па.40
В Одессе уже был такой курс позавчера, но я не успел.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:10
Vitalych-new написав:
кому надо и зачем ???
Я вчера уже писал, что ни Минфину, ни НБУ с такими дефицитами госбюджета и торгового баланса низкий курс доллара не нужен. А пересичные ни в счёт - их не спросят.....
Пока вижу перспективу ползучей девальвации под шумок азовского обострения.
Точно также видится.
Причем хотя ПАПу эта девальвация и невыгодна в электоральном плане, имярек взамен попытается мобилизовать лохторат за счет патриотических спичей, что уже происходит.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:13
Captain Obvious написав: Tolevas написав: ребе Нок написав:Tolevas
не будем спешить. А вам что надо взять или сдать?
да просто так, праздное любопытство. У вас есть советы для обоих случаев?
Вот мой товарищ (слился по 29,30) спрашивает у меня все время, когда ему прибыль фиксить - сейчас или сжать зубы и ждать.
Я прибыль со своей авантюры зафиксирую па.40
В Одессе уже был такой курс позавчера, но я не успел.
три банка сегодня продают или "продают" по 40. Из них "Пивденный" - на депо. Про остальные не в курсе.
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Tolevas
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