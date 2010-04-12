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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:17
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:20
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:21
Привет из Днепра-7
По состоянию на 12.18 котировки безналичного доллара заметно сузили спред, отказавшись от попыток возобновления роста (28,375/28,385 UAH/USD), сопровождаясь балансом покупок и продаж.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который поднявшись на 9,94 коп., составив 28,3606 UAH/USD.
По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некоторых переменах: наблюдавшаяся с утра равновесная торговля розничными партиями валюты была пролонгирована на фоне отсутствия оптовых сделок, а цены немного изменились: 28,40/28,50 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR, рубль 0,418/0,422 UAH/RUB.
Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,35-38/28,47-50 UAH/USD, евро – 32,15-20/32,43-47 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.
US
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:22
Re: Валютный рынок в контексте
Сильный эффект никому не нужен.
Если бы НБУ хотел, его бы не заметили. Механизмы есть.
Я вижу такую перспективу и без шумка. Декабрь на носу.
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:26
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго дня панове. Переполох з ВС готівка вже відпрацювала і з нестачею палива йде на корекцію, але на безготівковому ринку інша ситуація, гравці все ж таки входять в надійну американську валюту і не поспішають з нею розлучатися, розуміючи які можуть бути наслідки,а можливо на вихід і об"єми на МБ більші ніж на готівці, тому зростання може бути пролонгованим у часі. МБ перейняв естафету і зараз буде відігравати головну роль драйвера курсоутворення, готівковий в свою чергу зупинить корегуватися і буде виконувати дзеркальні рухи знаходячись вище МБ до зміни тренда, якщо не станеться знову обставин форс-мажор в зв"язку з військовою агресією рф.
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:28
Re: Валютный рынок в контексте
Когда прекратятся спекулятивные скачки курса бакса в Украине?
На каких аленей спекули расчитывают поживится?
Ведь спустя пять лет рыночного валютного курсообразования даже дестадовец должен чётко усвоить следующее:
1) при мало - мальском информационном негативе курс мгновенно и резк взлетает. А через пару дней опускается на 50 коп. как минимум
2) кому надо бакс то летом надо его покупать, когда спекли все на островах развлекаются.
3) кому надо гривна в конце года баксы надо сдавать.
И тем не менее, скачки курса повторяются вновь и вновь.
На какую деревенскую бабушку они рассчитывают?
Зла на спекулей не хватает уже.
Или это алени ещё есть которые спрос создают в конце года?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 29 лис, 2018 12:40, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:28
Портфель нерезов похудел за вчера еще на 100 млн.грн.
Позавчера была продажа на 150 млн.
Итого на этой недели нерезы продали и погасили на 250 млн.грн.
На сегодня портфель нерезов 6,4 млрд.грн.
Забавно , вчера нерезы на 100 млн.грн сократили объем гривневых ОВГЗ но добавили 30 в долларовых)
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 29 лис, 2018 12:34, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:33
28.30-28.33/28.45-28.50
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:40
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