Додано: Чет 29 лис, 2018 12:28

Когда прекратятся спекулятивные скачки курса бакса в Украине?

На каких аленей спекули расчитывают поживится?

Ведь спустя пять лет рыночного валютного курсообразования даже дестадовец должен чётко усвоить следующее:

1) при мало - мальском информационном негативе курс мгновенно и резк взлетает. А через пару дней опускается на 50 коп. как минимум

2) кому надо бакс то летом надо его покупать, когда спекли все на островах развлекаются.

3) кому надо гривна в конце года баксы надо сдавать.

И тем не менее, скачки курса повторяются вновь и вновь.

На какую деревенскую бабушку они рассчитывают?

Зла на спекулей не хватает уже.

Или это алени ещё есть которые спрос создают в конце года?