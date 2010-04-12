Додано: Чет 29 лис, 2018 12:45

Завершил сеанс анти-оленизма.



Продано 10 000 29

Куплено 10 000 28.37



Всем спасибо, до новых встреч в шоу "боже, всё пропало, покупаем на все по любой цене!"

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......