Курсы у них всегда заниженные, но, по крайней мере, в Харькове _никогда_ купить ни цента/евроцента у них не получалось. Так что я бы не тратил время.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:41
Курсы у них всегда заниженные, но, по крайней мере, в Харькове _никогда_ купить ни цента/евроцента у них не получалось. Так что я бы не тратил время.
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:42
Re: Валютный рынок в контексте
вы, видимо, безработный? Или у вас железные нервы и вы всю новую гривню с осени держите на депо до следующего лета?
Востаннє редагувалось Tolevas в Чет 29 лис, 2018 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:44
Привет из Днепра-8
Небольшая, судя по всему, порция нацбанковской СКВ-интервенции, поддержанная «зелеными медведями» наличного рынка, вызвала ускорение снижения безналичного доллара на межбанке , упавшего около 12.41 Киева до уровня 28,35/28,36 UAH/USD.
US
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:45
Re: Валютный рынок в контексте
Завершил сеанс анти-оленизма.
Продано 10 000 29
Куплено 10 000 28.37
Всем спасибо, до новых встреч в шоу "боже, всё пропало, покупаем на все по любой цене!"
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:47
где такой сладкий курс для откупа нашли?
PS. Гагарин вырвался в лидеры 28,35 - 28,48
PSPS. А вы говорите у нас тяжело жить -
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