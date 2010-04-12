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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6964696569666967

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 949
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
605
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:41

  striped написав:Кто-то знает насколько этот БИИС реальный продавец налички? я не про сейчас, а вообще. Проезжаю регулярно мимо него и несколько раз замечал очень приятные курсы. Но то не нужно было, то денег с собой не было - все никак лично не познакомлюсь с ним :)

Курсы у них всегда заниженные, но, по крайней мере, в Харькове _никогда_ купить ни цента/евроцента у них не получалось. Так что я бы не тратил время.
Вадюшка
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:42

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:2) кому надо бакс то летом надо его покупать, когда спекли все на островах развлекаются.
3) кому надо гривна в конце года баксы надо сдавать.


вы, видимо, безработный? Или у вас железные нервы и вы всю новую гривню с осени держите на депо до следующего лета?
Востаннє редагувалось Tolevas в Чет 29 лис, 2018 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:44

Привет из Днепра-8

Небольшая, судя по всему, порция нацбанковской СКВ-интервенции, поддержанная «зелеными медведями» наличного рынка, вызвала ускорение снижения безналичного доллара на межбанке , упавшего около 12.41 Киева до уровня 28,35/28,36 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:45

Re: Валютный рынок в контексте

Завершил сеанс анти-оленизма.

Продано 10 000 29
Куплено 10 000 28.37

Всем спасибо, до новых встреч в шоу "боже, всё пропало, покупаем на все по любой цене!"
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:47

  Captain Obvious написав:Завершил сеанс анти-оленизма.

Продано 10 000 29
Куплено 10 000 28.37

Всем спасибо, до новых встреч в шоу "боже, всё пропало, покупаем на все по любой цене!"


где такой сладкий курс для откупа нашли?

PS. Гагарин вырвался в лидеры 28,35 - 28,48

PSPS. А вы говорите у нас тяжело жить - https://twitter.com/Zn_Portnova/status/1068042279179427840 :)
Tolevas
 
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  #<1 ... 6964696569666967
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