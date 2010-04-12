Додано: Чет 29 лис, 2018 13:29

Привет из Днепра-9



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,30/28,33 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.01 в реальную сферу, выросли до 28,39/28,42 UAH/USD, наверняка рассчитывая на пролонгацию СКВ-интервенций «доброго» регулятора и его верных «вассалов» госбанков.



К 10.13 котировки доллара снова немного замедлили рост на межбанке, оказавшись на цифре 28,37/28,40 UAH/USD. «Спекулянты межбанка снова раскатали губу, ожидая долларов регулятора и госбанков», - констатировал наш консультант.



По состоянию на 10.32 безналичный «американец», сохранив восходящий тренд, поднялся к 28,39/28,41 UAH/USD.



Около 10.51 котировки безналичного доллара все еще не покинули отметку 28,39/28,41 UAH/USD. Со слов участников сессии, они регулятора на указанный час на рынке не заметили.



Около 11.19 котировки доллара на межбанке нехотя приподнялись к 28,40/28,41 UAH/USD, демонстрируя очевидное «насыщение» роста – скорее всего, рост изжил сам себя при поддержке снижения цен наличного рынка.



Замедление «зеленого» ралли на межбанке, произошедшее предположительно без вмешательства госбанков и регулятора сопровождалось стабилизацией на рынке гривневого ресурса, о которой дали понять не тронувшиеся с отметки 16,50/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



К 11.52 нервы у регулятора все-таки не выдержали, и он с платформы Matching таки «залил» толику валюты по 28,39 UAH/USD, вызвав коррекцию рыночных цен «американца» до 28,37/28,39 UAH/USD по состоянию на 11.57 Киева, слухи об участии в мероприятии «казенных» банков пока не подтвердились.



По состоянию на 12.18 котировки безналичного доллара заметно сузили спред, отказавшись от попыток возобновления роста (28,375/28,385 UAH/USD), сопровождаясь балансом покупок и продаж.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который поднявшись на 9,94 коп., составив 28,3606 UAH/USD.



Небольшая, судя по всему, порция нацбанковской СКВ-интервенции, поддержанная «зелеными медведями» наличного рынка, вызвала ускорение снижения безналичного доллара на межбанке , упавшего около 12.41 Киева до уровня 28,35/28,36 UAH/USD.



По состоянию на 13.10 на межбанке котировки доллара установились на еще более низкой отметке (28,34/28,35 UAH/USD), сопровождении равновесия покупок и продаж.



На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 ноября с уровней: доллар – 28,10/28,60 UAH/USD, евро – 31,90/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,427 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Евро по сравнению с 28 ноября по спросу вырос на 20,0 коп., не изменившись по предложению.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 28 ноября по спросу вырос на 70 пунктов, потеряв 10 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг поднялось до отметки $1,1367, повысившись до $1,1383 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1388 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,40-43/28,53,0-55 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 7,0-10,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,20/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 ноября спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 29 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,40-43/28,53,0-55 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 7,0-10,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,20/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 ноября спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 29 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось относительное равновесие спроса и предложения редких на моменте сделок.



На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,37/28,43-45 UAH/USD, евро – 32,20/32,35-40 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и низколиквидная торговля.



По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некоторых переменах: наблюдавшаяся с утра равновесная торговля розничными партиями валюты была пролонгирована на фоне отсутствия оптовых сделок, а цены немного изменились: 28,40/28,50 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR, рубль 0,418/0,422 UAH/RUB.



Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,35-38/28,47-50 UAH/USD, евро – 32,15-20/32,43-47 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 29 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,50/28,60 UAH/USD, евро – 32,35/32,65 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,424 UAH/RUB, Киев опт 28,42/28,55 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,42/28,55 UAH/USD, евро (опт) 32,20/32,60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,20/32,60 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,30/28,70 UAH/USD, евро – 31,70/32,25 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,42/26,55 UAH/USD, розница – 28,35/28,60 UAH/USD; Запорожье – 28,40/28,55 UAH/USD; евро – 32,10/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,423 RUB/USD.



Перекупленность безналичного доллара на украинском межбанковском валютном рынке сыграла с держателями СКВ злую шутку. Под давлением «зеленых медведей» наличного рынка, энтузиазм которых поддерживался дефицитом гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), а также установившихся по состоянию на 11.15 Киева максимальных котировок «зеленой» СКВ, которая стала после этого «никому не интересной», в безналичной паре доллар-гривня случился разворот тренда, триггером которого стала мизерная, судя по всему, «анонимная» долларовая интервенция регулятора. Это спровоцировало лавинообразный процесс снижения цен «зеленого» безнала агрессивными предложениями боявшихся потерь на курсе экспортеров, у которых прежде из-за широкого гривневого ресурса не было необходимости продавать СКВ помимо обязательных сделок. Энтузиазм вернувшихся на межбанк «зеленых медведей» был настолько высок, что цена «зеленого» безнала обвалилась ниже котировок наличного доллара.



Мы не исключаем терминацию стартовавшей 29 ноября коррекции безналичного доллара или, как минимум, ее замедление. На поверхности лежат две основные причины этого варианта развития сюжета: «пятничный синдром», предписывающий вхождение заметной части игроков накануне выходных в «старый надежный» доллара и высоковероятное начало уже на новой неделе, в первых числах декабря, сезона репатриации дивидендов нерезидентами.



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