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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6965696669676968

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 949
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
605
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:00

  Captain Obvious написав:Завершил сеанс анти-оленизма.

Продано 10 000 29
Куплено 10 000 28.37

Всем спасибо, до новых встреч в шоу "боже, всё пропало, покупаем на все по любой цене!"



А кто в Киеве сдавал доллары в понедельник, почем можно было реально сдать ( самый высокий курс ? )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:14

Сдал пачку по 28,5 В ПОВ. Выше только по заявкам физ лиц было, но я в такие игры не играю
Carbon_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:21

  Yuri_61 написав:Когда прекратятся спекулятивные скачки курса бакса в Украине?
На каких аленей спекули расчитывают поживится?
Ведь спустя пять лет рыночного валютного курсообразования даже дестадовец должен чётко усвоить следующее:
1) при мало - мальском информационном негативе курс мгновенно и резк взлетает. А через пару дней опускается на 50 коп. как минимум
2) кому надо бакс то летом надо его покупать, когда спекли все на островах развлекаются.
3) кому надо гривна в конце года баксы надо сдавать.
И тем не менее, скачки курса повторяются вновь и вновь.
На какую деревенскую бабушку они рассчитывают?
Зла на спекулей не хватает уже.
Или это алени ещё есть которые спрос создают в конце года?


Вот это Вас "прорвало"!!!
Только усилием ,все еще работающего нижнего сфинктера , удалось не опозорится .
Меня прямо встревожило Ваше сообщение.
Настоящий финансовый аналитик.
Не вздумайте бросать нас со СПЕКЛЯМИ и не уезжать на острова с деревенской бабушкой.
Пропадем , как пить дать .
Я тоже начал нервничать за "аленей которые создали спрос "(с)
Шожи делат ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:22

  Den написав:https://www.capital.ua/ru/news/121433-rossiya-zablokirovala-dostup-k-ukrainskim-portam-v-azovskom-more Это наверно всё на укрепление гривны будет :) Ещё месяц блокировки и в наши порты вообще будут отказываться заходить ибо расходы на простой будут космические ...

Вопрос, насколько можно доверять твиттам Омеляна.
Здесь - https://www.minprom.ua/news/249367.html - то же самое сообщение, но в конце добавлено:
Как сообщалось, 26 ноября Администрация морских портов (АМПУ) сообщала, что морские порты на Азовском море работают в штатном режиме. 27 ноября Министерство инфраструктуры заявило, что (состоянием на 27 ноября) перевалка грузов судами в портах Азовского моря осуществлялась беспрепятственно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:31

  Carbon_m написав:Сдал пачку по 28,5 В ПОВ. Выше только по заявкам физ лиц было, но я в такие игры не играю


Кто-то писал по 28,60 сдавал. Я сам видел на обменках продажу с обеда по 28,70 , по-этому в рассказы "сдал по 29 , 29,30 не верю)

Исходя из этой информации в Киеве особо играть не было смысла. Ну вчера можно было по 40 откупить....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:31

  ЛАД написав:
  Den написав:https://www.capital.ua/ru/news/121433-rossiya-zablokirovala-dostup-k-ukrainskim-portam-v-azovskom-more Это наверно всё на укрепление гривны будет :) Ещё месяц блокировки и в наши порты вообще будут отказываться заходить ибо расходы на простой будут космические ...

Вопрос, насколько можно доверять твиттам Омеляна.
Здесь - https://www.minprom.ua/news/249367.html - то же самое сообщение, но в конце добавлено:
Как сообщалось, 26 ноября Администрация морских портов (АМПУ) сообщала, что морские порты на Азовском море работают в штатном режиме. 27 ноября Министерство инфраструктуры заявило, что (состоянием на 27 ноября) перевалка грузов судами в портах Азовского моря осуществлялась беспрепятственно.


На сейчас похоже, что шторм, и проход они полностью перекрыли, смотрю с утра ни одно судно не пересекло керченский пролив, в том числе и российские суда стоят полностью.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:36

  zzzzzz написав:Кто-то писал по 28,60 сдавал. Я сам видел на обменках продажу с обеда по 28,70 , по-этому в рассказы "сдал по 29 , 29,30 не верю)


По Киеву не знаю, но в Харькове курс 29,30 (реальный) был довольно долго - с вечера понедельника до часов 10 вторника. И даже с утра во вторник 29,40 мелькнуло, но недолго. В обменке, которая левые курсы никогда не ставит.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:36

  striped написав:эээх... А кто помнит как "Оксанка" по Эрсте бегала кирпичи откупала/сдавала :) ?
Хороший был банк для покупки.

"Оксанка" вже по іншим банкам бігає. :mrgreen:
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