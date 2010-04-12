Yuri_61 написав:Когда прекратятся спекулятивные скачки курса бакса в Украине? На каких аленей спекули расчитывают поживится? Ведь спустя пять лет рыночного валютного курсообразования даже дестадовец должен чётко усвоить следующее: 1) при мало - мальском информационном негативе курс мгновенно и резк взлетает. А через пару дней опускается на 50 коп. как минимум 2) кому надо бакс то летом надо его покупать, когда спекли все на островах развлекаются. 3) кому надо гривна в конце года баксы надо сдавать. И тем не менее, скачки курса повторяются вновь и вновь. На какую деревенскую бабушку они рассчитывают? Зла на спекулей не хватает уже. Или это алени ещё есть которые спрос создают в конце года?
Вот это Вас "прорвало"!!! Только усилием ,все еще работающего нижнего сфинктера , удалось не опозорится . Меня прямо встревожило Ваше сообщение. Настоящий финансовый аналитик. Не вздумайте бросать нас со СПЕКЛЯМИ и не уезжать на острова с деревенской бабушкой. Пропадем , как пить дать . Я тоже начал нервничать за "аленей которые создали спрос "(с) Шожи делат ?
Den написав:https://www.capital.ua/ru/news/121433-rossiya-zablokirovala-dostup-k-ukrainskim-portam-v-azovskom-more Это наверно всё на укрепление гривны будет Ещё месяц блокировки и в наши порты вообще будут отказываться заходить ибо расходы на простой будут космические ...
Как сообщалось, 26 ноября Администрация морских портов (АМПУ) сообщала, что морские порты на Азовском море работают в штатном режиме. 27 ноября Министерство инфраструктуры заявило, что (состоянием на 27 ноября) перевалка грузов судами в портах Азовского моря осуществлялась беспрепятственно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Den написав:https://www.capital.ua/ru/news/121433-rossiya-zablokirovala-dostup-k-ukrainskim-portam-v-azovskom-more Это наверно всё на укрепление гривны будет Ещё месяц блокировки и в наши порты вообще будут отказываться заходить ибо расходы на простой будут космические ...
Как сообщалось, 26 ноября Администрация морских портов (АМПУ) сообщала, что морские порты на Азовском море работают в штатном режиме. 27 ноября Министерство инфраструктуры заявило, что (состоянием на 27 ноября) перевалка грузов судами в портах Азовского моря осуществлялась беспрепятственно.
На сейчас похоже, что шторм, и проход они полностью перекрыли, смотрю с утра ни одно судно не пересекло керченский пролив, в том числе и российские суда стоят полностью.
zzzzzz написав:Кто-то писал по 28,60 сдавал. Я сам видел на обменках продажу с обеда по 28,70 , по-этому в рассказы "сдал по 29 , 29,30 не верю)
По Киеву не знаю, но в Харькове курс 29,30 (реальный) был довольно долго - с вечера понедельника до часов 10 вторника. И даже с утра во вторник 29,40 мелькнуло, но недолго. В обменке, которая левые курсы никогда не ставит.