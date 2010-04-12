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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6968696969706971>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 949
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
605
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:06

  freeze написав:На сейчас похоже, что шторм, и проход они полностью перекрыли, смотрю с утра ни одно судно не пересекло керченский пролив, в том числе и российские суда стоят полностью.

Во-первых действительно штормит.
Во-вторых есть очередь (в Азове) из кораблей на рейде.
Поэтому порты действительно работают в штатном режиме.
ЕСть другая проблема.
При стабильной температуре ниже -10, Азов меньше чем за неделю станет от Бердянска до Казантипа. При понижении до -20 хватит и пары дней.
Разблокировать суда из ледяной ловушки в мелком море на узеньком форватере та еще задачка.
В 2014-ом (если не ошибаюсь) три судна зимовали, одно из них до весны не дожило.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:09

  freeze написав:
  ЛАД написав:freeze
Ну, шторм это силы природы. Против этого не попрешь. :)
Это не злокозненность москалей и лично Путина. :)


Просто не помню, как раньше до моста было, проходили ли суда в шторм пролив или тоже стояли, паром точно не ходил в шторм.

В зависимости от волнения и направления ветра. Стояли, конечно.
Только не юля
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:11

Re: Валютный рынок в контексте

Прийдеться мабуть відкуплятись злите по 28.80, якщо таке свято продовжиться. Ріст ще буде принаймні до НР, в укріплення нижче 28 мало поки віриться. Ситуація невизначена, схаменуться та підемо знову вгору. Хоча були плани притримати гривню і віддавати зеленого далі, а зараз бачу є сенс пограти на гойдалках.Така думка.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:14

  zzzzzz написав:
В Киеве ? Меня только Киев интересует.


Зачем вам переживания о вчерашнем дне? Для статистики или для самоуспокоения?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:21

  Вадюшка написав:
  striped написав:Кто-то знает насколько этот БИИС реальный продавец налички? я не про сейчас, а вообще. Проезжаю регулярно мимо него и несколько раз замечал очень приятные курсы. Но то не нужно было, то денег с собой не было - все никак лично не познакомлюсь с ним :)

Курсы у них всегда заниженные, но, по крайней мере, в Харькове _никогда_ купить ни цента/евроцента у них не получалось. Так что я бы не тратил время.


с банком работаю пару лет: большей частью он работает "на себя" (при этом часто ставит максимальные курсы или в первой тройке). Покупал у них тоже, но как правило 1к- это большая удача. В таком случае "купил на депо" и потом забрал (пока было без проблем)
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:29

Харьков уже продажа 28,38 (-22 копейки с утра).
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:35

  zzzzzz написав:
  Carbon_m написав:Сдал пачку по 28,5 В ПОВ. Выше только по заявкам физ лиц было, но я в такие игры не играю


Кто-то писал по 28,60 сдавал. Я сам видел на обменках продажу с обеда по 28,70 , по-этому в рассказы "сдал по 29 , 29,30 не верю)

Исходя из этой информации в Киеве особо играть не было смысла. Ну вчера можно было по 40 откупить....


Более того, хотел сдать больше, но не взяли.....кассир и пачку то взяла после двух звонков "брать, не брать"
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:36

  Tolevas написав:
  zzzzzz написав:Кто-то писал по 28,60 сдавал. Я сам видел на обменках продажу с обеда по 28,70 , по-этому в рассказы "сдал по 29 , 29,30 не верю)


По Киеву не знаю, но в Харькове курс 29,30 (реальный) был довольно долго - с вечера понедельника до часов 10 вторника. И даже с утра во вторник 29,40 мелькнуло, но недолго. В обменке, которая левые курсы никогда не ставит.

Да, и хочу поддержать многобуквенного (так его, кажется, называют), которого все время банят за предсказание о крахе Америки. Америка таки рухнет на днях. Как и Европа. Как и весь капиталистический мир. Вот пруф -


Анатолий Иванович Овсянников, журналист-международник(разведчик) и телеведущий(ведущий "Международной Панорамы), политический обозреватель, полиглот(владел более 40 иностранных языков), убрали при странных обстоятельствах
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:40

Re: Валютный рынок в контексте

  zorka написав:продаж сьогодні нікудишній, покупців немає
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Перепрошую, це Київ чи Хмельницький? Дякую.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:43

  zzzzzz написав:
  zorka написав:продаж сьогодні нікудишній, покупців немає
/37


Вы не помните по какому самому высокому курсу вы брали на себя в понедельник ?
Хто ж Вам правдиво відповість, якщо запитати кожного валютчика зараз. Бейдж "оленя" ніхто на себе не повісить піймавши локальний вльот. Можливо обмінки і світили 28.50, але приноса там небуло, бачучи котирування 30-31 на продаж вечір понеділка, ранок вівторка. І виникає тоді запитання,а чи працювали тоді в обидві сторони, чи тільки спостерігали виставляючи котирування на продаж 30 для переляканих. То я так думаю що дехто брали і по 29, а можливо й вище, бо по 28.50 ніхто на той період не зливав в обмінники.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 29 лис, 2018 16:01, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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