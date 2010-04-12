|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:06
freeze написав:
На сейчас похоже, что шторм, и проход они полностью перекрыли, смотрю с утра ни одно судно не пересекло керченский пролив, в том числе и российские суда стоят полностью.
Во-первых действительно штормит.
Во-вторых есть очередь (в Азове) из кораблей на рейде.
Поэтому порты действительно работают в штатном режиме.
ЕСть другая проблема.
При стабильной температуре ниже -10, Азов меньше чем за неделю станет от Бердянска до Казантипа. При понижении до -20 хватит и пары дней.
Разблокировать суда из ледяной ловушки в мелком море на узеньком форватере та еще задачка.
В 2014-ом (если не ошибаюсь) три судна зимовали, одно из них до весны не дожило.
Только не юля
-
vovan_prm
-
-
- Повідомлень: 1830
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 635 раз.
- Подякували: 576 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:09
freeze написав: ЛАД написав:freeze
Ну, шторм это силы природы. Против этого не попрешь.
Это не злокозненность москалей и лично Путина.
Просто не помню, как раньше до моста было, проходили ли суда в шторм пролив или тоже стояли, паром точно не ходил в шторм.
В зависимости от волнения и направления ветра. Стояли, конечно.
Только не юля
-
vovan_prm
-
-
- Повідомлень: 1830
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 635 раз.
- Подякували: 576 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:11
Прийдеться мабуть відкуплятись злите по 28.80, якщо таке свято продовжиться. Ріст ще буде принаймні до НР, в укріплення нижче 28 мало поки віриться. Ситуація невизначена, схаменуться та підемо знову вгору. Хоча були плани притримати гривню і віддавати зеленого далі, а зараз бачу є сенс пограти на гойдалках.Така думка.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1916
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 699 раз.
- Подякували: 704 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:14
zzzzzz написав:
В Киеве ? Меня только Киев интересует.
Зачем вам переживания о вчерашнем дне? Для статистики или для самоуспокоения?
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 980
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:21
Вадюшка написав: striped написав:
Кто-то знает насколько этот БИИС реальный продавец налички? я не про сейчас, а вообще. Проезжаю регулярно мимо него и несколько раз замечал очень приятные курсы. Но то не нужно было, то денег с собой не было - все никак лично не познакомлюсь с ним
Курсы у них всегда заниженные, но, по крайней мере, в Харькове _никогда_ купить ни цента/евроцента у них не получалось. Так что я бы не тратил время.
с банком работаю пару лет: большей частью он работает "на себя" (при этом часто ставит максимальные курсы или в первой тройке). Покупал у них тоже, но как правило 1к- это большая удача. В таком случае "купил на депо" и потом забрал (пока было без проблем)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4360
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1941 раз.
- Подякували: 1208 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:29
Харьков уже продажа 28,38 (-22 копейки с утра).
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 980
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:35
zzzzzz написав: Carbon_m написав:
Сдал пачку по 28,5 В ПОВ. Выше только по заявкам физ лиц было, но я в такие игры не играю
Кто-то писал по 28,60 сдавал. Я сам видел на обменках продажу с обеда по 28,70 , по-этому в рассказы "сдал по 29 , 29,30 не верю)
Исходя из этой информации в Киеве особо играть не было смысла. Ну вчера можно было по 40 откупить....
Более того, хотел сдать больше, но не взяли.....кассир и пачку то взяла после двух звонков "брать, не брать"
-
Carbon_m
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 23.06.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:36
Tolevas написав: zzzzzz написав:
Кто-то писал по 28,60 сдавал. Я сам видел на обменках продажу с обеда по 28,70 , по-этому в рассказы "сдал по 29 , 29,30 не верю)
По Киеву не знаю, но в Харькове курс 29,30 (реальный) был довольно долго - с вечера понедельника до часов 10 вторника. И даже с утра во вторник 29,40 мелькнуло, но недолго. В обменке, которая левые курсы никогда не ставит.
Да, и хочу поддержать многобуквенного (так его, кажется, называют), которого все время банят за предсказание о крахе Америки. Америка таки рухнет на днях. Как и Европа. Как и весь капиталистический мир. Вот пруф -
Анатолий Иванович Овсянников, журналист-международник(разведчик) и телеведущий(ведущий "Международной Панорамы), политический обозреватель, полиглот(владел более 40 иностранных языков), убрали при странных обстоятельствах
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4360
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1941 раз.
- Подякували: 1208 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:40
zorka написав:
продаж сьогодні нікудишній, покупців немає
/37
Перепрошую, це Київ чи Хмельницький? Дякую.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 2042
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 271 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:43
zzzzzz написав: zorka написав:
продаж сьогодні нікудишній, покупців немає
/37
Вы не помните по какому самому высокому курсу вы брали на себя в понедельник ?
Хто ж Вам правдиво відповість, якщо запитати кожного валютчика зараз. Бейдж "оленя" ніхто на себе не повісить піймавши локальний вльот. Можливо обмінки і світили 28.50, але приноса там небуло, бачучи котирування 30-31 на продаж вечір понеділка, ранок вівторка. І виникає тоді запитання,а чи працювали тоді в обидві сторони, чи тільки спостерігали виставляючи котирування на продаж 30 для переляканих. То я так думаю що дехто брали і по 29, а можливо й вище, бо по 28.50 ніхто на той період не зливав в обмінники.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Чет 29 лис, 2018 16:01, всього редагувалось 2 разів.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1916
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 699 раз.
- Подякували: 704 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13815
|1575010
|
|
|6507
|1375381
|
|
|159
|247382
|
|