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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:48
Искатель Київ
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zorka
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:51
Перес де Куэльяр написав: zzzzzz написав: zorka написав:
продаж сьогодні нікудишній, покупців немає
/37
Вы не помните по какому самому высокому курсу вы брали на себя в понедельник ?
Хто ж Вам правдиво відповість, якщо запитати кожного валютчика зараз. Бейдж "оленя" ніхто на себе не повісить піймавши локальний вльот. Можливо обмінки і світили 28.50, але приноса там небуло, бачучи котирування 30-31 на продаж вечір понеділка, ранок вівторка. І виникає тоді запитання,а чи працювали тоді в обидві сторони, чи тільки спостерігали виставляючи котирування на продаж 30 для переляканих. То я так думаю що дехто брали і по 29, а можливо й вище, бо по 28.50 ніхто на той перід не зливав.
всё шло по ступенькам 28.40-28,80-29,00-29,30-29,50-29,30-29,00-28,70-28,50
прием выше 28,80 был в понедельник после 19-20. Ночью и утром 29,50 и с 10 уже 29 и ниже, после 11-ти еще ниже 28,70 (говорю за Одессу)
сливали и покупали постоянно, иначе бы курс не менялся
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Додано: Чет 29 лис, 2018 16:05
У нас обмінки вище 28.70 не брали, продавали 29.40 найвище
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