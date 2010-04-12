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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6968696969706971

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 949
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
605
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:48

Искатель Київ
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:51

  Перес де Куэльяр написав:
  zzzzzz написав:
  zorka написав:продаж сьогодні нікудишній, покупців немає
/37


Вы не помните по какому самому высокому курсу вы брали на себя в понедельник ?
Хто ж Вам правдиво відповість, якщо запитати кожного валютчика зараз. Бейдж "оленя" ніхто на себе не повісить піймавши локальний вльот. Можливо обмінки і світили 28.50, але приноса там небуло, бачучи котирування 30-31 на продаж вечір понеділка, ранок вівторка. І виникає тоді запитання,а чи працювали тоді в обидві сторони, чи тільки спостерігали виставляючи котирування на продаж 30 для переляканих. То я так думаю що дехто брали і по 29, а можливо й вище, бо по 28.50 ніхто на той перід не зливав.


всё шло по ступенькам 28.40-28,80-29,00-29,30-29,50-29,30-29,00-28,70-28,50
прием выше 28,80 был в понедельник после 19-20. Ночью и утром 29,50 и с 10 уже 29 и ниже, после 11-ти еще ниже 28,70 (говорю за Одессу)

сливали и покупали постоянно, иначе бы курс не менялся
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:05

Re: Валютный рынок в контексте

У нас обмінки вище 28.70 не брали, продавали 29.40 найвище
Корнеев
 
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