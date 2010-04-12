Додано: Чет 29 лис, 2018 16:36

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в среду относительно доллара на 16,37 коп., на торгах четверга понизился на 12,19 коп., оказавшись на уровне 28,3909 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 29-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 9,94 коп., составил 28,3606 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 29 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,30/28,33 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 28,39/28,42, а спустя 11 минут, доллар, сбавив темп роста, консолидировался на отметке 28,37/28,40 UAH/USD. Замедление роста СКВ уже на старте сессии стало следствием очевидной ее «перекупленности». Нереальные цены, поднятые спекулянтами не находили покупателей.

Тем не менее, спекулянты не оставляли попыток продать доллар по более высокому курсу, и это привело к касанию СКВ около 11.19 Киева отметки 28,40/28,41 UAH/USD. Очевидно, это переполнило чашу терпения НБУ, который провел долларовую интервенцию с платформы Matching по цене 28,39 UAH/USD, оказавшуюся триггером разворота тренда рынка «зеленого» безнала к динамичному снижению.

Действия НБУ дали понять спекулянтам, что рассчитывать на пролонгацию роста не стоит, а надо поторопиться с обязательными продажами, чтобы не потерять на курсе. С 11.50, с уровня 28,37/28,39 UAH/USD стартовала динамичная коррекция цен безналичного доллара на межбанке при поддержке «медвежьего» тренда на наличном рынке.



Поэтапное снижение курса безналичного «американца» привело его цену по состоянию на 13.10 к цифре 28,33/28,36 UAH/USD.



В районе этой отметки, на уровне 28,30/28,33 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 29 ноября.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,3909 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,15% с 28,0672 UAH/USD до 28,3909 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 29 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.11 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 29 ноября, преломив тренд, все-таки вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, выросла значимость спекулятивной составляющей. До 11.30 экспортеры придерживали валюту дожидаясь максимума ее котировок, инициировав лишь после этого момента свои продажи. Иначе говоря, дефицита валюты на рынке не наблюдается, а ее подорожание в четверг стало следствием действий недобросовестных спекулянтов.



Во-вторых, до финиша месяца осталось мало времени, поэтому импортеры появлялись на межбанке с покупками СКВ для расчетов по своим контрактам.



В-третьих, на рынке стараниями Казначейства, компенсировавшего миллиардные суммы НДС, сформировалось гривневое изобилие, исключавшее продажи СКВ экспортерами ради нацвалюты на текущие нужды.



В-третьих, на игроков межбанка все еще оказывает психологическое давление военного положения в приграничных областях страны а также не спадающая напряженность в районе Азова.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 29 ноября выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, с 11.30 на рынке безналичного доллара произошла смена тренда с «бычьего» на «медвежий», что, как известно, приводит к росту ликвидности.



Во-вторых, к четвергу на рынке скопился стараниями спекулянтов изрядный объем непроданной валюты, которую начали реализовывать высоким темпом после точечной интервенции регулятора.



В-третьих, приличная гривневая ликвидность давала возможность импортерам интенсивно приобретать СКВ уже на падающем ее курсе. Мы не исключаем, что в покупках участвовали и нерезиденты, у которых с новой недели стартует сезон репатриации дивидендов.



В-четвертых, рынок безналичного доллара стал более сбалансированным: если накануне средневзвешенный курс «американца» вырос на 16,37 коп., нынче его «привес» составил 12,19 коп.



В-пятых, свою лепту в общий рост ликвидности внес регулятор, проведя СКВ-интервенцию с платформы Matching.



Дата: 29 ноября 2018 г. 17.18



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,30/28,40 UAH/USD (с утра – 28,40-43/28,53-55 UAH/USD, к полудню - 28,35-38/28,47-50 UAH/USD)

€ – 32,15/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,50 UAH/EUR, к полудню - 32,15-20/32,43-47 UAH/EUR)

RUB – 0,415/0,435 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,435 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,435 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях сбалансированной торговли в паре доллар-гривня. Изначальное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня позволило местным дилерам в течение дополуденной части торгов ограничиться сужением спреда котировок наличного доллара. При этом откат на рынке безналичного доллара обеспечивал аналогичные настроения в наличной паре доллар-гривня.



Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,35-38/28,47-50 UAH/USD, евро – 32,15-20/32,43-47 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.



В дальнейшем, после обеда, у валютчиков Днепра текущий нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня стал более «жестким» - коррекция цен катализировалась нехваткой гривневого ресурса в городе, стимулируя клиентский принос и дисконтирование действующих цен.



Дилеры Днепра успевали ценовыми ревизиями за рынком, сохранив итоговое равновесие покупок и продаж, однако дефицит нацвалюты и динамичная коррекция котировок не дали поднятья итоговой ликвидности выше «посредственного» уровня – обороты, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.



Дата: 20 ноября 2018 г. 16.00

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,32/28,37 UAH/USD (с утра 28,45/28,60 UAH/USD, к полудню 28,45-50/28,55-60 UAH/USD)

€ 32,20/32,35 UAH/EUR (с утра 32,20/32,60 UAH/EUR, к полудню 32,20/32,35-40 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 ноября стартовали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж. В Киеве солнце, небольшой бодрящий морозец. Сохраняются признаки гривнедефицита.



До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в котировках доллара и евро на откате курса СКВ на межбанке.



На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,37/28,43-45 UAH/USD, евро – 32,20/32,35-40 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и низколиквидная торговля.



После обеда на киевском рынке стал более активным клиентский «принос», заставив местных дилеров реагировать на это дисконтированием действующих цен. Как и в остальных регионах Украины, на рынке Киева ощущалась нехватка гривневого ресурса.



Своевременным снижением в послеобеденной части сессии цен столичные валютчики вернули на рынок баланс спроса и предложения. Это, в отличие от предыдущей сессии, обеспечило рост оборотов – ликвидность, заслужив от киевских «неформалов» «четверку», улучшила не самые лучшие показатели предыдущей сессии



Дата: 29 ноября 2018 г. 17.00



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,25/28,38 UAH/USD (с утра - 28,40/26,55 UAH/USD, к полудню – 28,40/28,50 UAH/USD)

€ – 32,10/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,10/32,50 UAH/EUR, к полудню – 32,20/32,50 UAH/EUR)

RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,424 UAH/RUB, к полудню 0,414/0,420 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж розничных партий валюты. Оптовые сделки на моменте отсутствуют. Со слов запорожцев, низкий курс евро связан с интенсивной скупкой этой валюты в среду – до спича Пауэлла коммбанки распродавали евро.



В период до полудня на рынке города наблюдалась тенденция постепенного сжатия спреда за счет снижения оферов.



По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некоторых переменах: наблюдавшаяся с утра равновесная торговля розничными партиями валюты была пролонгирована на фоне отсутствия оптовых сделок, а цены немного изменились: 28,40/28,50 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR, рубль 0,418/0,422 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья заметно вырос клиентский «принос», с одной стороны ускорив коррекцию действующих цен, с другой, в конечном счете, перекосив местный рынок в сторону преобладания оферов валюты.



Этот «перекос», несмотря на «медвежий» тренд местного рынка, не дали вырасти оборотам – по итогам четверга ликвидность, заслужив от запорожцев «тройку»,

повторила показатели предыдущей сессии.





Дата: 29 ноября 2018 г. на 16.50



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,30/28,38 UAH/USD (с утра - 28,50/28,60 UAH/USD, к полудню - 28,45/28,55 UAH/USD)

€ – 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,65 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,55 UAH/EUR)

RUB 0,421/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,424 UAH/RUB, к полудню - 0,4205/0,4235 UAH/RUB)



US

