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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6969697069716972

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 949
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
605
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:20

Харьков, уже есть 28,27 - 28,35 на опте.
А Money24 просто прекратила менять курсы с 10 часов утра.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:21

  Captain Obvious написав:
  Позитивчик написав:
  Yuri_61 написав:3)
P. S. Потратити то можна, а чи вартує таку суму щоразу просир@ти? :oops:


Тут не исключен вариант «и вы тоже говорите, голубчик».

Человек, зарабатывающий много, будет всегда внимательно относиться к расходам. Потому и богатый (помимо новых заработков).
Это только с падающими с неба деньгами обращаются легко, легко пришли - легко ушли. (прокурор, судья, депутат, их детки)


Тут важна грань между богатым и Плюшкиным. Всех денег с собой в могилу не унесешь.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:24

Товарищ опасается ехать откупаться в тот опт, где слил. Боится, что его там побьют :)
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:28

  Captain Obvious написав:
  Позитивчик написав:
  Yuri_61 написав:3)
P. S. Потратити то можна, а чи вартує таку суму щоразу просир@ти? :oops:


Тут не исключен вариант «и вы тоже говорите, голубчик».

Человек, зарабатывающий много, будет всегда внимательно относиться к расходам. Потому и богатый (помимо новых заработков).
Это только с падающими с неба деньгами обращаются легко, легко пришли - легко ушли. (прокурор, судья, депутат, их детки)
Ну то такое ... Тута другое дело ПЕРСТАЛИ РЕГЕСТРИРОВАТЬ (расходки или накладные-не совсем разбираюсь) мои поставщики а их не один десяток (все поголовно) приходится попадать на НДС что бы своим клиентам всё зарегестрировать ...Бугалтер говорит что связано с каким-то новым постановлением про обороты 50,000 на фирму...Бред како-то...
PS кто что-то по этому поводу знает ?
Востаннє редагувалось Den в Чет 29 лис, 2018 17:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:30

  Tolevas написав:Товарищ опасается ехать откупаться в тот опт, где слил. Боится, что его там побьют :)

Допоможіть товаришу - в чому проблема.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:32

  Tolevas написав:
  Captain Obvious написав:
  Позитивчик написав:


Тут не исключен вариант «и вы тоже говорите, голубчик».

Человек, зарабатывающий много, будет всегда внимательно относиться к расходам. Потому и богатый (помимо новых заработков).
Это только с падающими с неба деньгами обращаются легко, легко пришли - легко ушли. (прокурор, судья, депутат, их детки)


Тут важна грань между богатым и Плюшкиным. Всех денег с собой в могилу не унесешь.


С 4000 не гривен для семейных трат в Украине эта грань давно пройдена, не в сторону Плюшкина.
Семья среднего класса в США (со своим жильем) столько не тратит (но не берем Силиконовую долину и Нью Йорк с Гонолулу).
У нас цены слегка другие.
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Чет 29 лис, 2018 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:35

  Captain Obvious написав:
С 4000 не гривен для семейных трат в Украине эта грань давно пройдена, не в сторону Плюшкина.


Ничего не понял. Понял, что 4000 долларов, что траты на семью. Куда и как пройдена грань, не понял.
А понял, речь идет о 200 000 грн. Так он не Плюшкин, это и ежу понятно. Речь шла о других, бережливых.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:42

  Captain Obvious написав:Семья среднего класса в США (со своим жильем) столько не тратит (но не берем Силиконовую долину и Нью Йорк с Гонолулу).
У нас цены слегка другие.


Ну только за дом может уходить 1,5-2 и больше. В Штатах.
И если он тратит 4, то можно предположить, что зарабатывает 8-10.
Вы не верите, что такие люди в Украине есть?
Я верю, потому что знаю таких.
Ну может в пылу спора с троллем чуть преувеличил, с кем не бывает.
Зря он это. Вот эти все подробности. Но я ему писал.
Tolevas
 
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  #<1 ... 6969697069716972
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