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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:20
Харьков, уже есть 28,27 - 28,35 на опте.
А Money24 просто прекратила менять курсы с 10 часов утра.
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Tolevas
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:21
Captain Obvious написав: Позитивчик написав: Yuri_61 написав:
3)
P. S. Потратити то можна, а чи вартує таку суму щоразу просир@ти?
Тут не исключен вариант «и вы тоже говорите, голубчик».
Человек, зарабатывающий много, будет всегда внимательно относиться к расходам. Потому и богатый (помимо новых заработков).
Это только с падающими с неба деньгами обращаются легко, легко пришли - легко ушли. (прокурор, судья, депутат, их детки)
Тут важна грань между богатым и Плюшкиным. Всех денег с собой в могилу не унесешь.
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Tolevas
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:24
Товарищ опасается ехать откупаться в тот опт, где слил. Боится, что его там побьют
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Tolevas
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:28
Captain Obvious написав: Позитивчик написав: Yuri_61 написав:
3)
P. S. Потратити то можна, а чи вартує таку суму щоразу просир@ти?
Тут не исключен вариант «и вы тоже говорите, голубчик».
Человек, зарабатывающий много, будет всегда внимательно относиться к расходам. Потому и богатый (помимо новых заработков).
Это только с падающими с неба деньгами обращаются легко, легко пришли - легко ушли. (прокурор, судья, депутат, их детки)
Ну то такое ... Тута другое дело ПЕРСТАЛИ РЕГЕСТРИРОВАТЬ (расходки или накладные-не совсем разбираюсь) мои поставщики а их не один десяток (все поголовно) приходится попадать на НДС что бы своим клиентам всё зарегестрировать ...Бугалтер говорит что связано с каким-то новым постановлением про обороты 50,000 на фирму...Бред како-то...
PS кто что-то по этому поводу знает ?
Востаннє редагувалось Den
в Чет 29 лис, 2018 17:34, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:30
Tolevas написав:
Товарищ опасается ехать откупаться в тот опт, где слил. Боится, что его там побьют
Допоможіть товаришу - в чому проблема.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:32
Tolevas написав: Captain Obvious написав: Позитивчик написав:
Тут не исключен вариант «и вы тоже говорите, голубчик».
Человек, зарабатывающий много, будет всегда внимательно относиться к расходам. Потому и богатый (помимо новых заработков).
Это только с падающими с неба деньгами обращаются легко, легко пришли - легко ушли. (прокурор, судья, депутат, их детки)
Тут важна грань между богатым и Плюшкиным. Всех денег с собой в могилу не унесешь.
С 4000 не гривен для семейных трат в Украине эта грань давно пройдена, не в сторону Плюшкина.
Семья среднего класса в США (со своим жильем) столько не тратит (но не берем Силиконовую долину и Нью Йорк с Гонолулу).
У нас цены слегка другие.
Востаннє редагувалось Captain Obvious
в Чет 29 лис, 2018 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:35
Captain Obvious написав:
С 4000 не гривен для семейных трат в Украине эта грань давно пройдена, не в сторону Плюшкина.
Ничего не понял. Понял, что 4000 долларов, что траты на семью. Куда и как пройдена грань, не понял.
А понял, речь идет о 200 000 грн. Так он не Плюшкин, это и ежу понятно. Речь шла о других, бережливых.
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Tolevas
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