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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6970697169726973

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 949
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
605
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:55

  freeze написав:
  Den написав:Тута другое дело ПЕРСТАЛИ РЕГЕСТРИРОВАТЬ РАСХОДКИ мои поставщики а их не один десяток (все поголовно) приходится попадать на НДС что бы своим клиентам всё зарегестрировать ...Бугалтер говорит что связано с каким-то новым постановлением про обороты 50,000 на фирму...Бред како-то...


Если у вас оборот раньше был до 500 тысяч гривен в месяц, ваши накладные ранее регистрировались автоматически без мониторинга, но после нововведения, если у вас при том же обороте до 500 тысяч появляется один из поставщиков, с которым оборот больше 50 тысяч за текущий месяц, то такая накладная не регистрируется автоматически и попадает под мониторинг.
Как-то так.
Да как - бы и оборот гораздо больше и поставщики по 100-200к раньше без проблем всё регистрировали(один счёт) ...Вообще нет ни одного поставщика меньше 50000... Шо-то не то ...
PS И фирмам уже всем более 10-лет ..
Den
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:04

  Den написав:Да как - бы и оборот гораздо больше и поставщики по 100-200к раньше без проблем всё регистрировали(один счёт) ...Вообще нет ни одного поставщика меньше 50000... Шо-то не то ...


Вечерком Песикот зайдет, разъяснит ватникам, как правильно регистрировать накладные, он же у нас бухгалтер.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:30

Re: Валютный рынок в контексте

Могу осторожно предположить, что евро собрался потестить 1,15
Что тут скажешь, Пауэлл вчера "отжёг" знатно.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:39

Сообщили на брифинге, что проезд в трамваях и троллейбусах в Одессе повысили с 1 декабря с 3 до 5 гривен.
Но это дело уже обыденное и малоинтересное.

Заметил два факта.
1. Повышение состоялось ровно на 66,6 %. Примета однако для Труханова.
2. Как отметил директор муниципального департамента экономического развития Сергей Тетюхин - за проезд платит всего 23 % пассажиров, остальные льготники и пенсионеры.
Страна льгот и субсидий.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:56

  semen-semen написав:"страшилки" ВП в банковской системе замораживаются до отдельных распоряжений.


Я вас умоляю с вашим ВП …
Как говорит Невзоров, ну что ж это за военное положение, если прапорщикам даже не разрешили брать бесплатно коньяк в магазинах и отбирать у гражданских машины?! :lol:
Сплошная имитация. :?
Сливайте сейчас по выгодному курсу бакс. Впереди месяц сплошных праздников, подарков, разных корпоративов, застолий, веселий, развлечений, хмельной любви и прочих трат. Доллар в стакан не нальёш. Надо его сначала поменять, а потом только купить себе кусочек праздника. Лучше это делать заблаговременно. :roll:
Libo
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