Den написав:Тута другое дело ПЕРСТАЛИ РЕГЕСТРИРОВАТЬ РАСХОДКИ мои поставщики а их не один десяток (все поголовно) приходится попадать на НДС что бы своим клиентам всё зарегестрировать ...Бугалтер говорит что связано с каким-то новым постановлением про обороты 50,000 на фирму...Бред како-то...
Если у вас оборот раньше был до 500 тысяч гривен в месяц, ваши накладные ранее регистрировались автоматически без мониторинга, но после нововведения, если у вас при том же обороте до 500 тысяч появляется один из поставщиков, с которым оборот больше 50 тысяч за текущий месяц, то такая накладная не регистрируется автоматически и попадает под мониторинг. Как-то так.
Да как - бы и оборот гораздо больше и поставщики по 100-200к раньше без проблем всё регистрировали(один счёт) ...Вообще нет ни одного поставщика меньше 50000... Шо-то не то ... PS И фирмам уже всем более 10-лет ..
Сообщили на брифинге, что проезд в трамваях и троллейбусах в Одессе повысили с 1 декабря с 3 до 5 гривен. Но это дело уже обыденное и малоинтересное.
Заметил два факта. 1. Повышение состоялось ровно на 66,6 %. Примета однако для Труханова. 2. Как отметил директор муниципального департамента экономического развития Сергей Тетюхин - за проезд платит всего 23 % пассажиров, остальные льготники и пенсионеры. Страна льгот и субсидий.
semen-semen написав:"страшилки" ВП в банковской системе замораживаются до отдельных распоряжений.
Я вас умоляю с вашим ВП … Как говорит Невзоров, ну что ж это за военное положение, если прапорщикам даже не разрешили брать бесплатно коньяк в магазинах и отбирать у гражданских машины?! Сплошная имитация. Сливайте сейчас по выгодному курсу бакс. Впереди месяц сплошных праздников, подарков, разных корпоративов, застолий, веселий, развлечений, хмельной любви и прочих трат. Доллар в стакан не нальёш. Надо его сначала поменять, а потом только купить себе кусочек праздника. Лучше это делать заблаговременно.