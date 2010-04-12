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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лис, 2018 19:20
[quote="4512726:tea"]
А я разве нет? Тогда мне остается только присоединиться к его просьбе. Мне неприятно общение с вами. И думаю, что не одному мне.
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Tolevas
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:20
freeze написав:
Как отметил директор муниципального департамента экономического развития Сергей Тетюхин - за проезд платит всего 23 % пассажиров, остальные льготники и пенсионеры.
Страна льгот и субсидий.
В крупных городах общественный транспорт обслуживает главным образом пенсов, малоимущих и школоту. А основная масса благополучных людей уже ездит кругом на машинах.
Многие даже и не знают стоимость проезда.
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Libo
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:21
Den написав: freeze написав: Den написав:
Тута другое дело ПЕРСТАЛИ РЕГЕСТРИРОВАТЬ РАСХОДКИ мои поставщики а их не один десяток (все поголовно) приходится попадать на НДС что бы своим клиентам всё зарегестрировать ...Бугалтер говорит что связано с каким-то новым постановлением про обороты 50,000 на фирму...Бред како-то...
Если у вас оборот раньше был до 500 тысяч гривен в месяц, ваши накладные ранее регистрировались автоматически без мониторинга, но после нововведения, если у вас при том же обороте до 500 тысяч появляется один из поставщиков, с которым оборот больше 50 тысяч за текущий месяц, то такая накладная не регистрируется автоматически и попадает под мониторинг.
Как-то так.
Да как - бы и оборот гораздо больше и поставщики по 100-200к раньше без проблем всё регистрировали(один счёт) ...Вообще нет ни одного поставщика меньше 50000... Шо-то не то ...
PS И фирмам уже всем более 10-лет ..
Можно ІПН ?
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Востаннє редагувалось Vadim V
в Чет 29 лис, 2018 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:21
dima_beleb написав:
да. под новый год шампанское как доллар - валюта. и в цене ростет. а вот после праздников - падает.
Тут главное слить шампанское до окончания праздников.
Востаннє редагувалось freeze
в Чет 29 лис, 2018 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:22
dima_beleb написав:
да. под новый год шампанское как доллар - валюта. и в цене ростет. а вот после прадников - падает.
от шампанского пучит
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:25
vovan_prm написав:
Могу осторожно предположить, что евро собрался потестить 1,15
Что тут скажешь, Пауэлл вчера "отжёг" знатно.
евро +100 пипсов , но дальше консолидация в районе 1,14, потом снова вниз, основной тренд у евро и у фунта пока что вниз
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prodigy
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:36
Libo написав:
Сливайте сейчас по выгодному курсу бакс. Впереди месяц сплошных праздников, подарков, разных корпоративов, застолий, веселий, развлечений, хмельной любви и прочих трат. Доллар в стакан не нальёш.
Уже и гривна припасена, и подарки куплены
. Надо заметить, декабрь у нас обычно вполне ударный для бизнеса месяц, трудовой. Поэтому на счёт сплошных гулянок - это не так
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Додано: Чет 29 лис, 2018 20:37
prodigy написав: vovan_prm написав:
Могу осторожно предположить, что евро собрался потестить 1,15
Что тут скажешь, Пауэлл вчера "отжёг" знатно.
евро +100 пипсов , но дальше консолидация в районе 1,14, потом снова вниз, основной тренд у евро и у фунта пока что вниз
Согласен
Только не юля
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vovan_prm
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