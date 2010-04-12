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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6971697269736974

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 949
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
605
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:20

[quote="4512726:tea"]
А я разве нет? Тогда мне остается только присоединиться к его просьбе. Мне неприятно общение с вами. И думаю, что не одному мне.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:20

  freeze написав: Как отметил директор муниципального департамента экономического развития Сергей Тетюхин - за проезд платит всего 23 % пассажиров, остальные льготники и пенсионеры.
Страна льгот и субсидий.


В крупных городах общественный транспорт обслуживает главным образом пенсов, малоимущих и школоту. А основная масса благополучных людей уже ездит кругом на машинах.
Многие даже и не знают стоимость проезда. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:21

  Den написав:
  freeze написав:
  Den написав:Тута другое дело ПЕРСТАЛИ РЕГЕСТРИРОВАТЬ РАСХОДКИ мои поставщики а их не один десяток (все поголовно) приходится попадать на НДС что бы своим клиентам всё зарегестрировать ...Бугалтер говорит что связано с каким-то новым постановлением про обороты 50,000 на фирму...Бред како-то...


Если у вас оборот раньше был до 500 тысяч гривен в месяц, ваши накладные ранее регистрировались автоматически без мониторинга, но после нововведения, если у вас при том же обороте до 500 тысяч появляется один из поставщиков, с которым оборот больше 50 тысяч за текущий месяц, то такая накладная не регистрируется автоматически и попадает под мониторинг.
Как-то так.
Да как - бы и оборот гораздо больше и поставщики по 100-200к раньше без проблем всё регистрировали(один счёт) ...Вообще нет ни одного поставщика меньше 50000... Шо-то не то ...
PS И фирмам уже всем более 10-лет ..

Можно ІПН ?
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Востаннє редагувалось Vadim V в Чет 29 лис, 2018 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:21

  dima_beleb написав:да. под новый год шампанское как доллар - валюта. и в цене ростет. а вот после праздников - падает.


Тут главное слить шампанское до окончания праздников.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 29 лис, 2018 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:22

  dima_beleb написав:да. под новый год шампанское как доллар - валюта. и в цене ростет. а вот после прадников - падает.


от шампанского пучит
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:25

  vovan_prm написав:Могу осторожно предположить, что евро собрался потестить 1,15
Что тут скажешь, Пауэлл вчера "отжёг" знатно.


евро +100 пипсов , но дальше консолидация в районе 1,14, потом снова вниз, основной тренд у евро и у фунта пока что вниз
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:36

  Libo написав:Сливайте сейчас по выгодному курсу бакс. Впереди месяц сплошных праздников, подарков, разных корпоративов, застолий, веселий, развлечений, хмельной любви и прочих трат. Доллар в стакан не нальёш.


Уже и гривна припасена, и подарки куплены ;). Надо заметить, декабрь у нас обычно вполне ударный для бизнеса месяц, трудовой. Поэтому на счёт сплошных гулянок - это не так
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 20:37

  prodigy написав:
  vovan_prm написав:Могу осторожно предположить, что евро собрался потестить 1,15
Что тут скажешь, Пауэлл вчера "отжёг" знатно.


евро +100 пипсов , но дальше консолидация в районе 1,14, потом снова вниз, основной тренд у евро и у фунта пока что вниз

Согласен
Только не юля
vovan_prm
 
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  #<1 ... 6971697269736974
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