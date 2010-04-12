freeze написав: Как отметил директор муниципального департамента экономического развития Сергей Тетюхин - за проезд платит всего 23 % пассажиров, остальные льготники и пенсионеры. Страна льгот и субсидий.
В крупных городах общественный транспорт обслуживает главным образом пенсов, малоимущих и школоту. А основная масса благополучных людей уже ездит кругом на машинах. Многие даже и не знают стоимость проезда.
В киевском отделении Ощадбанка женщине дали две фальшивые купюры 10 и 20 долларов. Событие случилось на улице Половецкой, 7/13, в Шевченковском районе Киева. Об этом на своей страничке в соцсети рассказала журналист Людмила Обертинская. «Женщина, которая получила деньги с валютного депозита, обнаружила, что кассирша дала ей две фальшивые купюры 10 и 20 долларов. Пытались вызвать кассиршу (которая на тот момент где-то была), долго решали — звонить ей, сама придет. Не дозвонились. Обвинили клиента, она сама должна проверять деньги, а не кассир, потому что кассир не имеет аппарата и не должен разбираться в купюрах. После этого (и после общих аргументов, что это немного не так), отдали человеку гривны вместо фальшивок»
freeze написав: Как отметил директор муниципального департамента экономического развития Сергей Тетюхин - за проезд платит всего 23 % пассажиров, остальные льготники и пенсионеры. Страна льгот и субсидий.
В крупных городах общественный транспорт обслуживает главным образом пенсов, малоимущих и школоту. А основная масса благополучных людей уже ездит кругом на машинах. Многие даже и не знают стоимость проезда.
одна школота и пенсионеры ...
В Голландии эти велосипедисты сцуко опасные. Они там себя чувствуют хозяевами жизни и носятся по городу, как угорелые. Там у пешехода намного больше шансов быть сбитым велосипедистом, чем машиной. Но и шансов на выживание больше. И Либо про велосипеды бесполезно писать, если он из Штатов. Там машина - это все.
edvardd написав:В киевском отделении Ощадбанка женщине дали две фальшивые купюры 10 и 20 долларов. Событие случилось на улице Половецкой, 7/13, в Шевченковском районе Киева. Об этом на своей страничке в соцсети рассказала журналист Людмила Обертинская. «Женщина, которая получила деньги с валютного депозита, обнаружила, что кассирша дала ей две фальшивые купюры 10 и 20 долларов. Пытались вызвать кассиршу (которая на тот момент где-то была), долго решали — звонить ей, сама придет. Не дозвонились. Обвинили клиента, она сама должна проверять деньги, а не кассир, потому что кассир не имеет аппарата и не должен разбираться в купюрах. После этого (и после общих аргументов, что это немного не так), отдали человеку гривны вместо фальшивок»
веселый банк Ощад. Но там текучка дикая, не мудрено. Менеджеры там, как правило, совершенно бестолковые.