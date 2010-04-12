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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6972697369746975

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 949
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
605
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:24

в Техасе, газ не то что бесплатно - за него доплачивают...Зображення
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:36

  дядя Caша написав:
Все это вместе вполне способно обеспечить возврат пары поближе к $1,1350, а спустя еще какое-то время обратно, под $1,13 и обновление минимумов года уже на следующей неделе.

US

Закрытие сегодняшней сессии выше 1,1367 сделает более вероятным движение в район 1,1450 с возможным тестом 1,15.
Что, впрочем, пока может является лишь коррекцией к нисходящему тренду конца сентября.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:00

я бы к 1.21 присматривался
и да, это всего лишь коррекция
bred
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:16

  edvardd написав:в Техасе, газ не то что бесплатно - за него доплачивают...Зображення



Это был кратковременный провал который длился в течении 3-х часов, вот детальная статья где все описано.
https://marcellusdrilling.com/2018/11/p ... s-for-m-u/

Если коротко из-за стремительного роста добычи нефти ( природный газ это попутный продукт ) не хватает мощностей трубопроводов на откачку с месторождения Премиан ( Техас )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:17

  Yuri_61 написав:Зла на спекулей не хватает уже.
Или это алени ещё есть которые спрос создают в конце года?

а вы не спекуль ? Тогда почему в этой теме ? И с чего будут жить спекули когда олени переведуться ( теоретически переведуться, потому что зная наш народ олени никогда не переведуться ) ?
Востаннє редагувалось yama в Чет 29 лис, 2018 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:27

  Libo написав:
  freeze написав: Как отметил директор муниципального департамента экономического развития Сергей Тетюхин - за проезд платит всего 23 % пассажиров, остальные льготники и пенсионеры.
Страна льгот и субсидий.


В крупных городах общественный транспорт обслуживает главным образом пенсов, малоимущих и школоту. А основная масса благополучных людей уже ездит кругом на машинах.
Многие даже и не знают стоимость проезда. :?

одна школота и пенсионеры ...
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:30

  edvardd написав:в Техасе, газ не то что бесплатно - за него доплачивают...Зображення

ну так Демура уже давно говорит что газ это почти как мусор его надо куда-то утилизировать при добыче сланцевой нефти это побочный продукт и желательно утилизировать газ бесплатно.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:37

гм

В киевском отделении Ощадбанка женщине дали две фальшивые купюры 10 и 20 долларов. Событие случилось на улице Половецкой, 7/13, в Шевченковском районе Киева. Об этом на своей страничке в соцсети рассказала журналист Людмила Обертинская. «Женщина, которая получила деньги с валютного депозита, обнаружила, что кассирша дала ей две фальшивые купюры 10 и 20 долларов. Пытались вызвать кассиршу (которая на тот момент где-то была), долго решали — звонить ей, сама придет. Не дозвонились. Обвинили клиента, она сама должна проверять деньги, а не кассир, потому что кассир не имеет аппарата и не должен разбираться в купюрах. После этого (и после общих аргументов, что это немного не так), отдали человеку гривны вместо фальшивок»
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:46

  yama написав:
  Libo написав:
  freeze написав: Как отметил директор муниципального департамента экономического развития Сергей Тетюхин - за проезд платит всего 23 % пассажиров, остальные льготники и пенсионеры.
Страна льгот и субсидий.


В крупных городах общественный транспорт обслуживает главным образом пенсов, малоимущих и школоту. А основная масса благополучных людей уже ездит кругом на машинах.
Многие даже и не знают стоимость проезда. :?

одна школота и пенсионеры ...


В Голландии эти велосипедисты сцуко опасные. Они там себя чувствуют хозяевами жизни и носятся по городу, как угорелые. Там у пешехода намного больше шансов быть сбитым велосипедистом, чем машиной. Но и шансов на выживание больше.
И Либо про велосипеды бесполезно писать, если он из Штатов. Там машина - это все.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:48

  edvardd написав:В киевском отделении Ощадбанка женщине дали две фальшивые купюры 10 и 20 долларов. Событие случилось на улице Половецкой, 7/13, в Шевченковском районе Киева. Об этом на своей страничке в соцсети рассказала журналист Людмила Обертинская. «Женщина, которая получила деньги с валютного депозита, обнаружила, что кассирша дала ей две фальшивые купюры 10 и 20 долларов. Пытались вызвать кассиршу (которая на тот момент где-то была), долго решали — звонить ей, сама придет. Не дозвонились. Обвинили клиента, она сама должна проверять деньги, а не кассир, потому что кассир не имеет аппарата и не должен разбираться в купюрах. После этого (и после общих аргументов, что это немного не так), отдали человеку гривны вместо фальшивок»


веселый банк Ощад. Но там текучка дикая, не мудрено. Менеджеры там, как правило, совершенно бестолковые.
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