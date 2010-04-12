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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лис, 2018 22:36
Закрытие сегодняшней сессии выше 1,1367 сделает более вероятным движение в район 1,1450 с возможным тестом 1,15.
Что, впрочем, пока может является лишь коррекцией к нисходящему тренду конца сентября.
Только не юля
Додано: Чет 29 лис, 2018 23:16
Это был кратковременный провал который длился в течении 3-х часов, вот детальная статья где все описано.
Если коротко из-за стремительного роста добычи нефти ( природный газ это попутный продукт ) не хватает мощностей трубопроводов на откачку с месторождения Премиан ( Техас )
Живите своим умом!
Додано: Чет 29 лис, 2018 23:17
а вы не спекуль ? Тогда почему в этой теме ? И с чего будут жить спекули когда олени переведуться ( теоретически переведуться, потому что зная наш народ олени никогда не переведуться ) ?
Востаннє редагувалось yama в Чет 29 лис, 2018 23:31, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
Додано: Чет 29 лис, 2018 23:27
одна школота и пенсионеры ...
свинорыл
Додано: Чет 29 лис, 2018 23:30
ну так Демура уже давно говорит что газ это почти как мусор его надо куда-то утилизировать при добыче сланцевой нефти это побочный продукт и желательно утилизировать газ бесплатно.
свинорыл
Додано: Чет 29 лис, 2018 23:37
гм
В киевском отделении Ощадбанка женщине дали две фальшивые купюры 10 и 20 долларов. Событие случилось на улице Половецкой, 7/13, в Шевченковском районе Киева. Об этом на своей страничке в соцсети рассказала журналист Людмила Обертинская. «Женщина, которая получила деньги с валютного депозита, обнаружила, что кассирша дала ей две фальшивые купюры 10 и 20 долларов. Пытались вызвать кассиршу (которая на тот момент где-то была), долго решали — звонить ей, сама придет. Не дозвонились. Обвинили клиента, она сама должна проверять деньги, а не кассир, потому что кассир не имеет аппарата и не должен разбираться в купюрах. После этого (и после общих аргументов, что это немного не так), отдали человеку гривны вместо фальшивок»
Додано: Чет 29 лис, 2018 23:46
В Голландии эти велосипедисты сцуко опасные. Они там себя чувствуют хозяевами жизни и носятся по городу, как угорелые. Там у пешехода намного больше шансов быть сбитым велосипедистом, чем машиной. Но и шансов на выживание больше.
И Либо про велосипеды бесполезно писать, если он из Штатов. Там машина - это все.
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