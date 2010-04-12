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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6972697369746975

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 949
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
605
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:24

в Техасе, газ не то что бесплатно - за него доплачивают...Зображення
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:36

  дядя Caша написав:
Все это вместе вполне способно обеспечить возврат пары поближе к $1,1350, а спустя еще какое-то время обратно, под $1,13 и обновление минимумов года уже на следующей неделе.

US

Закрытие сегодняшней сессии выше 1,1367 сделает более вероятным движение в район 1,1450 с возможным тестом 1,15.
Что, впрочем, пока может является лишь коррекцией к нисходящему тренду конца сентября.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:00

я бы к 1.21 присматривался
и да, это всего лишь коррекция
bred
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:16

  edvardd написав:в Техасе, газ не то что бесплатно - за него доплачивают...Зображення



Это был кратковременный провал который длился в течении 3-х часов, вот детальная статья где все описано.
https://marcellusdrilling.com/2018/11/p ... s-for-m-u/

Если коротко из-за стремительного роста добычи нефти ( природный газ это попутный продукт ) не хватает мощностей трубопроводов на откачку с месторождения Премиан ( Техас )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:17

  Yuri_61 написав:Зла на спекулей не хватает уже.
Или это алени ещё есть которые спрос создают в конце года?

а вы не спекуль ? Тогда почему в этой теме ? И с чего будут жить спекули когда олени переведуться ( теоретически переведуться, потому что зная наш народ олени никогда не переведуться ) ?
Востаннє редагувалось yama в Чет 29 лис, 2018 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:27

  Libo написав:
  freeze написав: Как отметил директор муниципального департамента экономического развития Сергей Тетюхин - за проезд платит всего 23 % пассажиров, остальные льготники и пенсионеры.
Страна льгот и субсидий.


В крупных городах общественный транспорт обслуживает главным образом пенсов, малоимущих и школоту. А основная масса благополучных людей уже ездит кругом на машинах.
Многие даже и не знают стоимость проезда. :?

одна школота и пенсионеры ...
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:30

  edvardd написав:в Техасе, газ не то что бесплатно - за него доплачивают...Зображення

ну так Демура уже давно говорит что газ это почти как мусор его надо куда-то утилизировать при добыче сланцевой нефти это побочный продукт и желательно утилизировать газ бесплатно.
свинорыл
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:37

гм

В киевском отделении Ощадбанка женщине дали две фальшивые купюры 10 и 20 долларов. Событие случилось на улице Половецкой, 7/13, в Шевченковском районе Киева. Об этом на своей страничке в соцсети рассказала журналист Людмила Обертинская. «Женщина, которая получила деньги с валютного депозита, обнаружила, что кассирша дала ей две фальшивые купюры 10 и 20 долларов. Пытались вызвать кассиршу (которая на тот момент где-то была), долго решали — звонить ей, сама придет. Не дозвонились. Обвинили клиента, она сама должна проверять деньги, а не кассир, потому что кассир не имеет аппарата и не должен разбираться в купюрах. После этого (и после общих аргументов, что это немного не так), отдали человеку гривны вместо фальшивок»
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:46

  yama написав:
  Libo написав:
  freeze написав: Как отметил директор муниципального департамента экономического развития Сергей Тетюхин - за проезд платит всего 23 % пассажиров, остальные льготники и пенсионеры.
Страна льгот и субсидий.


В крупных городах общественный транспорт обслуживает главным образом пенсов, малоимущих и школоту. А основная масса благополучных людей уже ездит кругом на машинах.
Многие даже и не знают стоимость проезда. :?

одна школота и пенсионеры ...


В Голландии эти велосипедисты сцуко опасные. Они там себя чувствуют хозяевами жизни и носятся по городу, как угорелые. Там у пешехода намного больше шансов быть сбитым велосипедистом, чем машиной. Но и шансов на выживание больше.
И Либо про велосипеды бесполезно писать, если он из Штатов. Там машина - это все.
Tolevas
 
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