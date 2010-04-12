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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лис, 2018 23:57
Zebra написав:
Сливать не ранее 31 за доллар. Психологическая отметка в 30 ударит в рога аленям и побегут окоянные.
Так что там? Скоро уже 31?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Чет 29 лис, 2018 23:58
Tolevas написав:
И Либо про велосипеды бесполезно писать, если он из Штатов. Там машина - это все.
Либо в США дальше Гуантанамо не пускают
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:08
Alex2006 написав: Zebra написав:
Сливать не ранее 31 за доллар. Психологическая отметка в 30 ударит в рога аленям и побегут окоянные.
Так что там? Скоро уже 31?
Было уже. В Харькове. 31,50. Правда на продажу. На прием - 29,40.
Зебра промахнулся мимо профита в этот раз. А мог бы заработать. Немного, правда. Тысяч 10 гривень на пачке долларов.
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Tolevas
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:16
Tolevas написав:
Немного, правда. Тысяч 10 гривень на пачке долларов.
За день-два и мало????
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rasmus
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:25
rasmus написав: Tolevas написав:
Немного, правда. Тысяч 10 гривень на пачке долларов.
За день-два и мало????
все относительно. Вон Den столько за полтора дня на семью тратит. Ну и для Зебры тоже мало, раз не захотел суетиться. А кто-то на работе столько за те же пару дней получает. Не суетясь. Причем постоянно, а не раз в полгода. Все относительно.
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Tolevas
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:39
Tolevas написав: rasmus написав: Tolevas написав:
Немного, правда. Тысяч 10 гривень на пачке долларов.
За день-два и мало????
все относительно. Вон Den столько за полтора дня на семью тратит. Ну и для Зебры тоже мало, раз не захотел суетиться. А кто-то на работе столько за те же пару дней получает. Не суетясь. Причем постоянно, а не раз в полгода. Все относительно.
конечно относительно, но 1 гривня на долларе за день-два - это немало для всех.
Просто кто-то 1 пачку прокрутил, а кто-то 10 или 100 .....
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rasmus
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:42
yama написав:
а вы не спекуль ? Тогда почему в этой теме ?
я не спекуль. но в этой теме.
стесняюсь спросить: эта тема лишь для спекулей?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:43
Tolevas написав:
Было уже. В Харькове. 31,50. Правда на продажу.
на заборе тоже много чего написано...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:45
rasmus написав:
конечно относительно, но 1 гривня на долларе за день-два - это немало для всех.
Просто кто-то 1 пачку прокрутил, а кто-то 10 или 100 .....
кто-то, но не человек с улицы, а мы тут все уличные.
Ну и если учесть, что такая ситуация бывает раз-два в году, то гораздо выгоднее работать. Если удается в параллель, тогда ладно. Ну типа для адреналина, как в рулетку сыграть.
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Tolevas
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:48
Yuri_T написав: Tolevas написав:
Было уже. В Харькове. 31,50. Правда на продажу.
на заборе тоже много чего написано...
это обменка с реальными ценами, как правило, самыми адекватными по Харькову. Раз стояла такая цена, значит были такие заказы.
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Tolevas
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