RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6974697569766977>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 949
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
605
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:57

  Zebra написав:Сливать не ранее 31 за доллар. Психологическая отметка в 30 ударит в рога аленям и побегут окоянные.

Так что там? Скоро уже 31?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3341
З нами з: 13.06.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:58

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:И Либо про велосипеды бесполезно писать, если он из Штатов. Там машина - это все.

Либо в США дальше Гуантанамо не пускают :lol:
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1542
З нами з: 02.03.15
Подякував: 272 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:08

  Alex2006 написав:
  Zebra написав:Сливать не ранее 31 за доллар. Психологическая отметка в 30 ударит в рога аленям и побегут окоянные.

Так что там? Скоро уже 31?


Было уже. В Харькове. 31,50. Правда на продажу. На прием - 29,40.
Зебра промахнулся мимо профита в этот раз. А мог бы заработать. Немного, правда. Тысяч 10 гривень на пачке долларов.
Tolevas
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 06.03.17
Подякував: 25 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:16

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:Немного, правда. Тысяч 10 гривень на пачке долларов.


За день-два и мало????
rasmus
 
Повідомлень: 914
З нами з: 23.04.09
Подякував: 60 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:25

  rasmus написав:
  Tolevas написав:Немного, правда. Тысяч 10 гривень на пачке долларов.


За день-два и мало????


все относительно. Вон Den столько за полтора дня на семью тратит. Ну и для Зебры тоже мало, раз не захотел суетиться. А кто-то на работе столько за те же пару дней получает. Не суетясь. Причем постоянно, а не раз в полгода. Все относительно.
Tolevas
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 06.03.17
Подякував: 25 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:39

  Tolevas написав:
  rasmus написав:
  Tolevas написав:Немного, правда. Тысяч 10 гривень на пачке долларов.


За день-два и мало????


все относительно. Вон Den столько за полтора дня на семью тратит. Ну и для Зебры тоже мало, раз не захотел суетиться. А кто-то на работе столько за те же пару дней получает. Не суетясь. Причем постоянно, а не раз в полгода. Все относительно.


конечно относительно, но 1 гривня на долларе за день-два - это немало для всех.
Просто кто-то 1 пачку прокрутил, а кто-то 10 или 100 .....
rasmus
 
Повідомлень: 914
З нами з: 23.04.09
Подякував: 60 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:42

  yama написав:а вы не спекуль ? Тогда почему в этой теме ?

я не спекуль. но в этой теме.
стесняюсь спросить: эта тема лишь для спекулей?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13350
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1795 раз.
Подякували: 3761 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:43

  Tolevas написав:Было уже. В Харькове. 31,50. Правда на продажу.

на заборе тоже много чего написано...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13350
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1795 раз.
Подякували: 3761 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:45

  rasmus написав:
конечно относительно, но 1 гривня на долларе за день-два - это немало для всех.
Просто кто-то 1 пачку прокрутил, а кто-то 10 или 100 .....


кто-то, но не человек с улицы, а мы тут все уличные.
Ну и если учесть, что такая ситуация бывает раз-два в году, то гораздо выгоднее работать. Если удается в параллель, тогда ладно. Ну типа для адреналина, как в рулетку сыграть.
Tolevas
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 06.03.17
Подякував: 25 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:48

  Yuri_T написав:
  Tolevas написав:Было уже. В Харькове. 31,50. Правда на продажу.

на заборе тоже много чего написано...


это обменка с реальными ценами, как правило, самыми адекватными по Харькову. Раз стояла такая цена, значит были такие заказы.
Tolevas
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 06.03.17
Подякував: 25 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6974697569766977>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Tolevas і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1380, 1381, 1382
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13816 1575368
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 17:09
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 649, 650, 651
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6507 1375430
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 14:32
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247399
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10620)
30.11.2018 00:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.