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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:51
Yuri_T написав: yama написав:
а вы не спекуль ? Тогда почему в этой теме ?
я не спекуль. но в этой теме.
стесняюсь спросить: эта тема лишь для спекулей?
Если хоть раз продавал доллары, чтобы потом купить дешевле, то уже спекуль.
Если нет, только покупал, а сдавал по потребности, то не спекуль.
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Tolevas
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:53
Tolevas написав:
...Раз стояла такая цена, значит были такие заказы.
можно подумать, все "заказы" приводят к реальным сделкам.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:55
Tolevas написав: rasmus написав:
конечно относительно, но 1 гривня на долларе за день-два - это немало для всех.
Просто кто-то 1 пачку прокрутил, а кто-то 10 или 100 .....
кто-то, но не человек с улицы, а мы тут все уличные.
Ну и если учесть, что такая ситуация бывает раз-два в году, то гораздо выгоднее работать. Если удается в параллель, тогда ладно. Ну типа для адреналина, как в рулетку сыграть.
быть безработным и сидеть тут и ждать у моря погоды - глупо конечно.
"Если удается в параллель, тогда ладно." - именно так! +
Востаннє редагувалось rasmus
в П'ят 30 лис, 2018 00:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:56
Tolevas написав:
Если хоть раз продавал доллары, чтобы потом купить дешевле, то уже спекуль.
Если нет, только покупал, а сдавал по потребности, то не спекуль.
мимо вас тут теперь не пройти.
от всей души благодарен, от всей.
доходчиво разъясняете сложное и даже там, где никто не спрашивает.
просто находка для всего форума...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:58
Yuri_T написав: Tolevas написав:
...Раз стояла такая цена, значит были такие заказы.
можно подумать, все "заказы" приводят к реальным сделкам.
если не приводят, то человек попадает в "черный список", я так думаю
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Tolevas
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 01:00
Yuri_T написав: Tolevas написав:
Если хоть раз продавал доллары, чтобы потом купить дешевле, то уже спекуль.
Если нет, только покупал, а сдавал по потребности, то не спекуль.
мимо вас тут теперь не пройти.
от всей души благодарен, от всей.
доходчиво разъясняете сложное и даже там, где никто не спрашивает.
просто находка для всего форума...
не волнуйтесь, я здесь только пока есть интерес. Через пару день вопрос решится и я изчезну надолго. А пока терпите. Я общительный.
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Tolevas
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