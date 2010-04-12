Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:00

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным Днем банкира!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,30/28,33 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки некоторого расширения гривневой ликвидности. На это указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 335,2 млн. грн. к отметке 56 949,4 млн. грн.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,50 UAH/USD, евро – 31,80/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,427 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по

10,0 коп.



Евро по сравнению с 29 ноября по спросу просел на 10,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 29 ноября по спросу упал на 370 пунктов, не изменившись по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу поднялось до отметки $1,1390, понизившись до $1,1389 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав к $1,1385 на открытии торгов в Европе.





Дата: 30 ноября 2018 г. на 09.45



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,25/28,35 UAH/USD

€ – 32,10/32,30 UAH/EUR

RUB – 0,421/0,423 UAH/RUB



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