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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:58
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса, обменки 28,1 на 28,3. Тренд пока явно вниз
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:00
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным Днем банкира!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,30/28,33 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки некоторого расширения гривневой ликвидности. На это указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 335,2 млн. грн. к отметке 56 949,4 млн. грн.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,50 UAH/USD, евро – 31,80/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,427 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по
10,0 коп.
Евро по сравнению с 29 ноября по спросу просел на 10,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 29 ноября по спросу упал на 370 пунктов, не изменившись по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу поднялось до отметки $1,1390, понизившись до $1,1389 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав к $1,1385 на открытии торгов в Европе.
Дата: 30 ноября 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,25/28,35 UAH/USD
€ – 32,10/32,30 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,423 UAH/RUB
US
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:05
Думаю, что настроение в паре евро-гривня определялось скорее сильным падением курса доллар-гривня, а не микроскопическими движениями на форексе
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:07
Привет из Днепра-2
Около 10.04 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.02 в реальную сферу, упали до 28,25/28,30 UAH/USD.
US
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:13
Возможно. А также известной нехваткой наличного евро "в степях Украины", компенсирующей отчасти сегодняшний баксопад "по-киевски".
US
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:24
Привет из Днепра 3
Подтверждая разворот рынка безналичного доллара вниз, котировки «американца» на межбанке снова просели к 28,23/28,27 UAH/USD.
US
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:31
Re: Валютный рынок в контексте
Рівне просідає 28.10-28.30
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:43
Re: Валютный рынок в контексте
столиця 15/25, купувати ніхто не поспішає
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:46
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