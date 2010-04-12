edvardd написав:В киевском отделении Ощадбанка женщине дали две фальшивые купюры 10 и 20 долларов. Событие случилось на улице Половецкой, 7/13, в Шевченковском районе Киева. Об этом на своей страничке в соцсети рассказала журналист Людмила Обертинская. «Женщина, которая получила деньги с валютного депозита, обнаружила, что кассирша дала ей две фальшивые купюры 10 и 20 долларов. Пытались вызвать кассиршу (которая на тот момент где-то была), долго решали — звонить ей, сама придет. Не дозвонились. Обвинили клиента, она сама должна проверять деньги, а не кассир, потому что кассир не имеет аппарата и не должен разбираться в купюрах. После этого (и после общих аргументов, что это немного не так), отдали человеку гривны вместо фальшивок»
Это что-то новое. Даже в магазине кассир имеет ультрафиолетовую лампу, а в банке не имеет? И не должен разбираться? Так ему же бумаги напарят.
К 10.51 котировки безналичного доллара, сохранив нисходящий тренд, понизились до 28,21/28,23 UAH/USD. «Полагаю, рынок доллара наконец то осознал свою перекупленность, инициировав возвращение с небес на землю», - резюмировал наш консультант.
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания оптового клиентского приноса.
Дата: 30 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.35
Мелкий опт «неформал»
$ 28,20/29,40 UAH/USD EUR 32,10/32,40 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 ноября стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж при незначительном преобладании клиентского предложения.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,20/28,33 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 20,0-23,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,00/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 ноября спрос упал на 20,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 30 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентских оферов валюты. Гривни не хватало.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,20/28,33 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 20,0-23,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,00/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 ноября спрос упал на 20,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 30 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось доминирование клиентского «приноса».
Около 11.11 котировки безналичного доллара на межбанке , приостановив снижение, консолидировались на уровне 28,21/28,23 UAH/USD.
Утренняя динамичная коррекция безналичного «американца» сопровождалась признаками стабильности на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта стабильность не согласуется с некоторым ростом гривневого навеса на транзитных и коррсчетах НБУ.