Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:54

А пару дней назад кому-то и курс 29.2 казался «экономически обоснованным, ниже уже не будет!» © ™ ®

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......