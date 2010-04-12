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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6977697869796980>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 949
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
605
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:50

  edvardd написав:В киевском отделении Ощадбанка женщине дали две фальшивые купюры 10 и 20 долларов. Событие случилось на улице Половецкой, 7/13, в Шевченковском районе Киева. Об этом на своей страничке в соцсети рассказала журналист Людмила Обертинская. «Женщина, которая получила деньги с валютного депозита, обнаружила, что кассирша дала ей две фальшивые купюры 10 и 20 долларов. Пытались вызвать кассиршу (которая на тот момент где-то была), долго решали — звонить ей, сама придет. Не дозвонились. Обвинили клиента, она сама должна проверять деньги, а не кассир, потому что кассир не имеет аппарата и не должен разбираться в купюрах. После этого (и после общих аргументов, что это немного не так), отдали человеку гривны вместо фальшивок»

Это что-то новое. Даже в магазине кассир имеет ультрафиолетовую лампу, а в банке не имеет? И не должен разбираться? :shock: Так ему же бумаги напарят.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:54

Re: Валютный рынок в контексте

А пару дней назад кому-то и курс 29.2 казался «экономически обоснованным, ниже уже не будет!» © ™ ®
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:54

Привет из Днепра-4

К 10.51 котировки безналичного доллара, сохранив нисходящий тренд, понизились до 28,21/28,23 UAH/USD. «Полагаю, рынок доллара наконец то осознал свою перекупленность, инициировав возвращение с небес на землю», - резюмировал наш консультант.

Дата: 30 ноября 2018 г. на 10.28
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,20/28,35 UAH/USD
€ 32,00/32,35 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,423 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового клиентского приноса.

Дата: 30 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.35

Мелкий опт «неформал»

$ 28,20/29,40 UAH/USD
EUR 32,10/32,40 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 ноября стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж при незначительном преобладании клиентского предложения.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,20/28,33 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 20,0-23,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,00/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 ноября спрос упал на 20,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 30 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентских оферов валюты. Гривни не хватало.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,20/28,33 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 20,0-23,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,00/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 ноября спрос упал на 20,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 30 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось доминирование клиентского «приноса».

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:04

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-4
Рынок наличных Киева 10.35
Мелкий опт «неформал».
$ 28,20/[b]29,40 UAH/USD
US[/b]

В Киеве кончилась валюта?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:19

Привет из Днепра-5

Около 11.11 котировки безналичного доллара на межбанке , приостановив снижение, консолидировались на уровне 28,21/28,23 UAH/USD.

Утренняя динамичная коррекция безналичного «американца» сопровождалась признаками стабильности на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки
16,50/18,00% годовых. Эта стабильность не согласуется с некоторым ростом гривневого навеса на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:25

  Captain Obvious написав:А пару дней назад кому-то и курс 29.2 казался «экономически обоснованным, ниже уже не будет!» © ™ ®


Раз торговое сальдо -8 ярдов за год, то боюсь обоснованный гораздо выше. Конечно если сливать по 50-90 лямов зелени в день из ЗВР то пружину можно удерживать...долго ли?
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 30 лис, 2018 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:26

Харьков 28,20 - 28,28.
В банках есть продажа 28,25 - 28,30.
Красота.
Только бы в выходные не опять какой-нибудь бада-бум.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:27

Re: Валютный рынок в контексте

Рівне ще впав долар 28.05-28.25
http://rulya-bank.com.ua
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:39

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-5

Около 11.11 котировки безналичного доллара на межбанке , приостановив снижение, консолидировались на уровне 28,21/28,23 UAH/USD.

Интересно, если НБУ выйдет сейчас с покупкой по 28.20, какой будет курс?... :roll:
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
Daralex
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:41

  Daralex написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-5

Около 11.11 котировки безналичного доллара на межбанке , приостановив снижение, консолидировались на уровне 28,21/28,23 UAH/USD.

Интересно, если НБУ выйдет сейчас с покупкой по 28.20, какой будет курс?... :roll:


28,40 станет на нале
Tolevas
 
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